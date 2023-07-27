SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / VF Caput Mix
Nguyen Viet Hai

VF Caput Mix

Nguyen Viet Hai
0 avis
Fiabilité
119 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 10%
NeotechFinancialServices-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 347
Bénéfice trades:
9 142 (80.56%)
Perte trades:
2 205 (19.43%)
Meilleure transaction:
830.77 USD
Pire transaction:
-346.45 USD
Bénéfice brut:
25 698.03 USD (1 132 315 pips)
Perte brute:
-20 714.18 USD (1 017 084 pips)
Gains consécutifs maximales:
69 (95.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
855.40 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
97.29%
Charge de dépôt maximale:
33.58%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.72
Longs trades:
5 664 (49.92%)
Courts trades:
5 683 (50.08%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.44 USD
Bénéfice moyen:
2.81 USD
Perte moyenne:
-9.39 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-100.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 007.65 USD (9)
Croissance mensuelle:
0.25%
Prévision annuelle:
3.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.11 USD
Maximal:
2 889.96 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.67% (2 888.00 USD)
Par fonds propres:
4.65% (2 253.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 3163
NZDCAD 1824
AUDUSD 1299
USDCAD 1272
AUDCAD 1136
AUDCHF 961
EURGBP 872
GBPUSD 547
CADCHF 146
AUDNZD 127
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 2K
NZDCAD 48
AUDUSD 403
USDCAD -59
AUDCAD 1.8K
AUDCHF -1.2K
EURGBP 791
GBPUSD 945
CADCHF 78
AUDNZD 164
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 27K
NZDCAD 680
AUDUSD 12K
USDCAD 22K
AUDCAD 35K
AUDCHF -20K
EURGBP 17K
GBPUSD -2K
CADCHF 6.3K
AUDNZD 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +830.77 USD
Pire transaction: -346 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +95.29 USD
Perte consécutive maximale: -100.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NeotechFinancialServices-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 2
PlexyTrade-Server01
1.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
2.00 × 1
Exness-MT5Real5
2.09 × 280
ICMarketsSC-MT5-4
2.11 × 322
RoboForex-ECN
2.15 × 175
RazeGlobalMarkets-Server
2.16 × 45
ICMarketsSC-MT5-2
3.07 × 29
VantageInternational-Live 4
3.25 × 75
Exness-MT5Real7
4.00 × 1
Earnex-Trade
4.38 × 240
OxSecurities-Live
5.00 × 1
Exness-MT5Real6
5.00 × 2
Tickmill-Live
5.13 × 71
UnitedSecurities-Server
5.13 × 23
KuberaCapitalMarkets-Server
5.86 × 271
Exness-MT5Real23
5.87 × 15
GMI3-Real
7.21 × 28
Exness-MT5Real11
8.00 × 1
Exness-MT5Real31
8.00 × 113
Ava-Real 1-MT5
8.77 × 227
ExclusiveMarkets-Live
9.29 × 45
12 plus...
win
Aucun avis
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.25 08:21
No swaps are charged
2025.06.04 17:52
No swaps are charged on the signal account
2025.04.18 05:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.15 14:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.13 21:53
80% of growth achieved within 33 days. This comprises 4.98% of days out of 663 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.11 05:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.07 08:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 06:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.14 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.09 15:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2025.01.10 12:37
No swaps are charged
2024.12.26 04:14
No swaps are charged on the signal account
2024.08.29 11:52
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 1.84% of days out of 435 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.23 16:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.07.25 12:07
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 3% of days out of 400 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
VF Caput Mix
30 USD par mois
10%
0
0
USD
51K
USD
119
99%
11 347
80%
97%
1.24
0.44
USD
6%
1:30
Copier

