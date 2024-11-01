SignauxSections
Nguyen Viet Hai

Darwinex VF Caput

Nguyen Viet Hai
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 4%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
4 119
Bénéfice trades:
3 295 (79.99%)
Perte trades:
824 (20.00%)
Meilleure transaction:
346.83 USD
Pire transaction:
-103.87 USD
Bénéfice brut:
7 525.08 USD (418 989 pips)
Perte brute:
-3 998.91 USD (299 873 pips)
Gains consécutifs maximales:
54 (30.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
346.83 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
91.61%
Charge de dépôt maximale:
7.41%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
14.08
Longs trades:
2 038 (49.48%)
Courts trades:
2 081 (50.52%)
Facteur de profit:
1.88
Rendement attendu:
0.86 USD
Bénéfice moyen:
2.28 USD
Perte moyenne:
-4.85 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-135.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-250.39 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.11%
Prévision annuelle:
1.34%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.28 USD
Maximal:
250.39 USD (0.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.25% (251.14 USD)
Par fonds propres:
3.23% (3 277.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1587
NZDCAD 608
USDCAD 515
AUDCAD 323
AUDUSD 321
AUDCHF 249
EURGBP 172
CADCHF 164
AUDNZD 129
USDJPY 36
EURCHF 8
NZDCHF 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.3K
NZDCAD 188
USDCAD 440
AUDCAD 285
AUDUSD 423
AUDCHF 192
EURGBP 201
CADCHF 133
AUDNZD 155
USDJPY 184
EURCHF 26
NZDCHF -6
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 4.3K
NZDCAD 14K
USDCAD 19K
AUDCAD 19K
AUDUSD 26K
AUDCHF 2.3K
EURGBP 741
CADCHF 5.9K
AUDNZD 13K
USDJPY 15K
EURCHF 2.2K
NZDCHF -1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +346.83 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +30.53 USD
Perte consécutive maximale: -135.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.18 × 39
Darwinex-Live
0.24 × 4207
VantageFXInternational-Live
0.67 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.97 × 392
Ava-Real 1-MT5
1.25 × 4
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.33 × 3
TickmillUK-Live
1.50 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.13 × 8
AdmiralMarkets-Live
3.19 × 251
KuberaCapitalMarkets-Server
3.50 × 14
XMGlobal-MT5 2
3.83 × 12
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
BCS5-Real
4.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
FXOpen-MT5
5.60 × 5
RoboForex-Pro
5.63 × 225
win
Aucun avis
2025.04.18 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.07 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.03 00:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.02 11:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 04:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 01:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.01 07:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.13 11:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.01 19:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.01 19:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.01 18:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.11.01 18:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.11.01 18:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
