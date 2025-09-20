CotationsSections
MYPSW: PLAYSTUDIOS Inc - Warrant

0.0147 USD 0.0055 (27.23%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MYPSW a changé de -27.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0147 et à un maximum de 0.0202.

Suivez la dynamique PLAYSTUDIOS Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0147 0.0202
Range Annuel
0.0115 0.0333
Clôture Précédente
0.0202
Ouverture
0.0180
Bid
0.0147
Ask
0.0177
Plus Bas
0.0147
Plus Haut
0.0202
Volume
3
Changement quotidien
-27.23%
Changement Mensuel
-25.76%
Changement à 6 Mois
5.00%
Changement Annuel
-12.50%
20 septembre, samedi