MYPSW: PLAYSTUDIOS Inc - Warrant

0.0147 USD 0.0055 (27.23%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MYPSW fiyatı bugün -27.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0147 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0202 aralığında işlem gördü.

PLAYSTUDIOS Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0147 0.0202
Yıllık aralık
0.0115 0.0333
Önceki kapanış
0.0202
Açılış
0.0180
Satış
0.0147
Alış
0.0177
Düşük
0.0147
Yüksek
0.0202
Hacim
3
Günlük değişim
-27.23%
Aylık değişim
-25.76%
6 aylık değişim
5.00%
Yıllık değişim
-12.50%
21 Eylül, Pazar