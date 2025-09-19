Währungen / MYPSW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MYPSW: PLAYSTUDIOS Inc - Warrant
0.0147 USD 0.0055 (27.23%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MYPSW hat sich für heute um -27.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0147 bis zu einem Hoch von 0.0202 gehandelt.
Verfolgen Sie die PLAYSTUDIOS Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0147 0.0202
Jahresspanne
0.0115 0.0333
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0202
- Eröffnung
- 0.0180
- Bid
- 0.0147
- Ask
- 0.0177
- Tief
- 0.0147
- Hoch
- 0.0202
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -27.23%
- Monatsänderung
- -25.76%
- 6-Monatsänderung
- 5.00%
- Jahresänderung
- -12.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K