MYPSW: PLAYSTUDIOS Inc - Warrant

0.0147 USD 0.0055 (27.23%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MYPSW ha avuto una variazione del -27.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0147 e ad un massimo di 0.0202.

Segui le dinamiche di PLAYSTUDIOS Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato.

Intervallo Giornaliero
0.0147 0.0202
Intervallo Annuale
0.0115 0.0333
Chiusura Precedente
0.0202
Apertura
0.0180
Bid
0.0147
Ask
0.0177
Minimo
0.0147
Massimo
0.0202
Volume
3
Variazione giornaliera
-27.23%
Variazione Mensile
-25.76%
Variazione Semestrale
5.00%
Variazione Annuale
-12.50%
