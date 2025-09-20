CotationsSections
Devises / GEGGL
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027

24.7239 USD 0.0239 (0.10%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GEGGL a changé de 0.10% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.5830 et à un maximum de 24.7670.

Suivez la dynamique Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
24.5830 24.7670
Range Annuel
20.8400 24.9900
Clôture Précédente
24.7000
Ouverture
24.6000
Bid
24.7239
Ask
24.7269
Plus Bas
24.5830
Plus Haut
24.7670
Volume
8
Changement quotidien
0.10%
Changement Mensuel
3.08%
Changement à 6 Mois
5.92%
Changement Annuel
3.06%
20 septembre, samedi