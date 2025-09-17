Валюты / GEGGL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027
24.4995 USD 0.2005 (0.81%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GEGGL за сегодня изменился на -0.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.3700, а максимальная — 24.7500.
Следите за динамикой Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.3700 24.7500
Годовой диапазон
20.8400 24.9900
- Предыдущее закрытие
- 24.7000
- Open
- 24.3700
- Bid
- 24.4995
- Ask
- 24.5025
- Low
- 24.3700
- High
- 24.7500
- Объем
- 24
- Дневное изменение
- -0.81%
- Месячное изменение
- 2.15%
- 6-месячное изменение
- 4.96%
- Годовое изменение
- 2.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.