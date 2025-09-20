시세섹션
통화 / GEGGL
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027

24.7239 USD 0.0239 (0.10%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

GEGGL 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.5830이고 고가는 24.7670이었습니다.

Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

일일 변동 비율
24.5830 24.7670
년간 변동
20.8400 24.9900
이전 종가
24.7000
시가
24.6000
Bid
24.7239
Ask
24.7269
저가
24.5830
고가
24.7670
볼륨
8
일일 변동
0.10%
월 변동
3.08%
6개월 변동
5.92%
년간 변동율
3.06%
20 9월, 토요일