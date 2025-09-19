Währungen / GEGGL
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027
24.7000 USD 0.1564 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GEGGL hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5405 bis zu einem Hoch von 24.8900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
24.5405 24.8900
Jahresspanne
20.8400 24.9900
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.5436
- Eröffnung
- 24.8199
- Bid
- 24.7000
- Ask
- 24.7030
- Tief
- 24.5405
- Hoch
- 24.8900
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 2.98%
- 6-Monatsänderung
- 5.82%
- Jahresänderung
- 2.96%
