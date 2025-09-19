KurseKategorien
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027

24.7000 USD 0.1564 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GEGGL hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.5405 bis zu einem Hoch von 24.8900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.5405 24.8900
Jahresspanne
20.8400 24.9900
Vorheriger Schlusskurs
24.5436
Eröffnung
24.8199
Bid
24.7000
Ask
24.7030
Tief
24.5405
Hoch
24.8900
Volumen
6
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
2.98%
6-Monatsänderung
5.82%
Jahresänderung
2.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K