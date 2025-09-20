QuotazioniSezioni
GEGGL: Great Elm Group Inc - 7.25% Notes due 2027

24.7239 USD 0.0239 (0.10%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GEGGL ha avuto una variazione del 0.10% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.5830 e ad un massimo di 24.7670.

Intervallo Giornaliero
24.5830 24.7670
Intervallo Annuale
20.8400 24.9900
Chiusura Precedente
24.7000
Apertura
24.6000
Bid
24.7239
Ask
24.7269
Minimo
24.5830
Massimo
24.7670
Volume
8
Variazione giornaliera
0.10%
Variazione Mensile
3.08%
Variazione Semestrale
5.92%
Variazione Annuale
3.06%
20 settembre, sabato