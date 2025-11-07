Prix de départ : 199 $ Prix final : 3 999 $ Nombre total d'exemplaires : 300

Une seule offre sur le marché ! Paire de devises : XAUUSD Laps de temps: D1





Gold Day AI est un outil de scalping journalier qui utilise plusieurs stratégies adaptatives.

Chaque transaction s'ouvre avec un plafond de perte maximal et un plafond de profit maximal, suivis d' un stop suiveur. Ce robot de trading n'utilise ni grille, ni martingale, ni intelligence artificielle.





Recommandations d'EA :

Symbole : XAUUSD

XAUUSD Période : J1

Effet de levier: à partir de 1:100

Paramètres: par défaut

Courtiers : tous

Type de compte : Raw, Zero ou ECN

Raw, Zero ou ECN Dépôt minimum : 300 $

300 $ Optimisation: à partir de 2024





Paramètres EA :