Prix de départ : 199 $
Prix final : 3 999 $
Nombre total d'exemplaires : 300
Paire de devises : XAUUSD
Laps de temps: D1
Gold Day AI est un outil de scalping journalier qui utilise plusieurs stratégies adaptatives.
Chaque transaction s'ouvre avec un plafond de perte maximal et un plafond de profit maximal, suivis d' un stop suiveur. Ce robot de trading n'utilise ni grille, ni martingale, ni intelligence artificielle.
Recommandations d'EA :
- Symbole : XAUUSD
- Période : J1
- Effet de levier: à partir de 1:100
- Paramètres: par défaut
- Courtiers : tous
- Type de compte : Raw, Zero ou ECN
- Dépôt minimum : 300 $
- Optimisation: à partir de 2024
Paramètres EA :
- Commentaire sur la commande - commentaires sur les ordres et les positions
- Décalage horaire GMT (Marchés IC : 3, Exness : 0) - décalage horaire du courtier
- Lot type - type de taille de lot
- Lot fixe - lot fixe
- Risque SL - risque maximal sur une seule transaction lors de la clôture par ordre stop loss
- Lot fixe - Indiquez la taille du lot si vous avez sélectionné le type de lot : fixe
- Risque % - indiquer l'ampleur du risque en pourcentage
- Glissement - glissement de commande
- Prenez vos bénéfices - en points
- Stop Loss - en points
- SL Tral Start - commencer à suivre
- Points SL - taille du stop suiveur en points