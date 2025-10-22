CascadeChampion 5 for LIVE

Titel: Leistungsstarker Expert Advisor für den automatisierten Multi-Asset-Handel
Produktbeschreibung:
Dieser Expert Advisor wurde für den Handel von fünf voneinander unabhängigen Finanzprodukten entwickelt und steht zum Verkauf. Die abgedeckten Märkte umfassen GOLD, BRENT, EURUSD, Dow Jones und DAX.
Handelsstrategie:
  • Risikominimierung: Die Strategie fokussiert sich auf die frühzeitige Reduzierung des Risikos, um das Kapital zu schützen.
  • Trendnutzung: Zugleich ermöglicht die Strategie, Trendpositionen optimal auszunutzen.
  • Zeitrahmen: Der Handel erfolgt auf dem 15-Minuten-Chart.
  • Intelligente Anpassung: Jedes Symbol erhält eine eigene Magic Number. Der EA erkennt automatisch das gehandelte Produkt (auch bei unterschiedlichen Brokern) und passt die spezifischen Parameter wie Gitterabstände, Nachfüll-Strategie und Exit-Logik präzise an.
Technologie & Entwicklung:
  • Komplexität: Es handelt sich um ein äußerst komplexes System, dessen Entwicklung über Jahre erfolgte.
  • Einzigartigkeit: Eine vergleichbare Lösung ist am Markt nicht verfügbar.
  • Hohe Code-Qualität: Über 2400 Zeilen Code mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen schützen vor unvorhergesehenen Ereignissen wie Stromausfällen oder Computerabstürzen.
  • Langlebigkeit: Das System ist für den langfristigen und zuverlässigen Einsatz konzipiert.
Bedienung & Risikomanagement:
  • Einfache Handhabung: Platzieren Sie den Roboter auf dem 15-Minuten-Chart des jeweiligen Symbols. Der Handel erfolgt vollautomatisch.
  • Standard-Risiko: Das standardmäßige Risikomanagement ist auf 5 % eingestellt.
  • Empfehlung für Einsteiger: Beginnen Sie auf kleineren Konten mit EURUSD, das die geringste Marginanforderung hat. Schalten Sie die anderen Produkte bei Bedarf schrittweise hinzu.
Kontakt & Transparenz:
Für Fragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Backtest-Ergebnisse und weitere Details sind auf Anfrage erhältlich. Das System steht für ehrliche und transparente Performance.
Ihr Ansprechpartner:
Sebastian


