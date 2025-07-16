Gigante

Este indicador foi desenvolvido para auxiliar na tomada de decisão em operações de compra e venda. Ele realiza uma análise minuciosa baseada em um cálculo complexo que leva em conta múltiplos fatores do mercado. A partir dessa análise, o indicador gera um ponto visual que representa, de forma clara e objetiva, a direção sugerida – seja de entrada ou saída de uma posição. Sua principal função é fornecer ao trader uma leitura simplificada de dados sofisticados, facilitando o entendimento do momento ideal para agir. É uma ferramenta valiosa tanto para iniciantes quanto para operadores experientes, buscando melhorar a precisão de suas estratégias.


