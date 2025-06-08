Skalper Indikator

Индикатор Стрелочник для Скальпинговой работы

Философия и логика работы индикатора

Этот индикатор создан для фильтрации рыночного шума и поиска мощных, подтвержденных трендовых движений. Его основная идея — входить в рынок только тогда, когда несколько независимых друг от друга математических моделей подтверждают наличие сильного тренда.

  1. Три алгоритма подтверждения: Чтобы определить направление и силу тренда, индикатор использует три совершенно разных подхода:
    • Алгоритм 1: Моментум на основе Скользящей средней (MA). Самый простой и классический способ. Он измеряет угол наклона скользящей средней, что по сути является скоростью изменения цены.
    • Алгоритм 2: Индекс направленного движения (ADX). Это стандартный осциллятор, специально созданный для измерения силы тренда (линия ADX) и его направления (линии +DI и -DI).
    • Алгоритм 3: Волатильность на основе Стандартного отклонения (StdDev). Этот алгоритм измеряет, насколько далеко цена закрытия дня отклонилась от своего среднего значения за период. Сильное отклонение в одну сторону говорит о мощном направленном движении.
  2. Условие для разрешения сигналов: Индикатор разрешает поиск точек входа в течение дня только если выполнены ДВА главных условия:
    • Консенсус: Все три вышеописанных алгоритма единогласно показывают одно и то же направление тренда (например, все три говорят "Вверх").
    • Нарастающая сила: Средняя сила тренда за вчерашний день должна быть сильнее, чем средняя сила тренда за позавчерашний день. Это фильтр, который отсеивает затухающие тренды и ищет только те, что набирают обороты.
  3. Алгоритм выставления стрелки: Если глобальное разрешение на день получено (например, "ищем только покупки"), индикатор начинает отслеживать более быструю, внутридневную ситуацию. 

Важные замечания и риски

  • Не является "Граалем": Данный индикатор — это инструмент для анализа, а не готовая торговая система. Он предоставляет отфильтрованные сигналы высокой вероятности, но не гарантирует прибыль.
  • Перерисовка: Индикатор не перерисовывает свои сигналы в классическом понимании (т.е. появившаяся стрелка не исчезнет). Однако, решение о направлении тренда принимается один раз в сутки. Это значит, что если условия утром не были выполнены, сигналов в этот день не будет вообще, даже если в середине дня начнется сильное движение.
  • Тестирование: Обязательно протестируйте индикатор на демо-счете или в "Тестере стратегий" MT4, чтобы понять его поведение на разных инструментах и таймфреймах.
  • Комбинирование: Для повышения надежности сигналы этого индикатора следует использовать в сочетании с другими методами анализа: уровнями поддержки и сопротивления, анализом старших таймфреймов и вашей общей торговой стратегией.
  • Управление капиталом: Никогда не забывайте про правила управления рисками. Даже самый лучший сигнал может оказаться убыточным.


DayLevelsSignalPro
Vladimir Chebonenko
Indicateurs
The MT4 " DayLevelsSignalPro " indicator . Signal Indicator – generates the most accurate buy / sell signals . Noise filtering indicator  – reduces false signals . Signal information with a clear , understandable and visually convenient view . User- friendly graphical interface ( colors , sound notifications , customization options ) . - Generation of a breakdown signal for significant peaks of the Current day . - Generation of a signal for the breakdown of the previous Day 's Level - Generation
