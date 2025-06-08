Skalper Indikator
- Indicateurs
- Vladimir Chebonenko
- Version: 1.0
- Activations: 20
Индикатор Стрелочник для Скальпинговой работы
Философия и логика работы индикатора
Этот индикатор создан для фильтрации рыночного шума и поиска мощных, подтвержденных трендовых движений. Его основная идея — входить в рынок только тогда, когда несколько независимых друг от друга математических моделей подтверждают наличие сильного тренда.
- Три алгоритма подтверждения: Чтобы определить направление и силу тренда, индикатор использует три совершенно разных подхода:
- Алгоритм 1: Моментум на основе Скользящей средней (MA). Самый простой и классический способ. Он измеряет угол наклона скользящей средней, что по сути является скоростью изменения цены.
- Алгоритм 2: Индекс направленного движения (ADX). Это стандартный осциллятор, специально созданный для измерения силы тренда (линия ADX) и его направления (линии +DI и -DI).
- Алгоритм 3: Волатильность на основе Стандартного отклонения (StdDev). Этот алгоритм измеряет, насколько далеко цена закрытия дня отклонилась от своего среднего значения за период. Сильное отклонение в одну сторону говорит о мощном направленном движении.
- Условие для разрешения сигналов: Индикатор разрешает поиск точек входа в течение дня только если выполнены ДВА главных условия:
- Консенсус: Все три вышеописанных алгоритма единогласно показывают одно и то же направление тренда (например, все три говорят "Вверх").
- Нарастающая сила: Средняя сила тренда за вчерашний день должна быть сильнее, чем средняя сила тренда за позавчерашний день. Это фильтр, который отсеивает затухающие тренды и ищет только те, что набирают обороты.
- Алгоритм выставления стрелки: Если глобальное разрешение на день получено (например, "ищем только покупки"), индикатор начинает отслеживать более быструю, внутридневную ситуацию.
Важные замечания и риски
- Не является "Граалем": Данный индикатор — это инструмент для анализа, а не готовая торговая система. Он предоставляет отфильтрованные сигналы высокой вероятности, но не гарантирует прибыль.
- Перерисовка: Индикатор не перерисовывает свои сигналы в классическом понимании (т.е. появившаяся стрелка не исчезнет). Однако, решение о направлении тренда принимается один раз в сутки. Это значит, что если условия утром не были выполнены, сигналов в этот день не будет вообще, даже если в середине дня начнется сильное движение.
- Тестирование: Обязательно протестируйте индикатор на демо-счете или в "Тестере стратегий" MT4, чтобы понять его поведение на разных инструментах и таймфреймах.
- Комбинирование: Для повышения надежности сигналы этого индикатора следует использовать в сочетании с другими методами анализа: уровнями поддержки и сопротивления, анализом старших таймфреймов и вашей общей торговой стратегией.
- Управление капиталом: Никогда не забывайте про правила управления рисками. Даже самый лучший сигнал может оказаться убыточным.