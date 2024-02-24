Neon Shadow MT5

4.85

Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveurs. Les paramètres mis à jour sont publiés quotidiennement sur nos chaînes Telegram afin de maintenir la pertinence du système à un niveau élevé. De plus, nous publions des conseillers rentables qui ont d'abord été formés sur les dernières données de prix, puis vérifiés manuellement pour vous libérer de la routine. Les conseillers sont prêts à travailler immédiatement.

C'est une version allégée du conseiller payant Neon Trade MT5

À partir de la version 7.3, le produit a été amélioré et dispose d'un mode avancé qui élimine complètement la routine et s'adapte automatiquement aux changements du marché. Il suffit de le lancer sur n'importe quel graphique et de l'oublier.

Les fichiers .SET pour activer le mode avancé sont disponibles ici.

Comment utiliser : Placez le robot sur n'importe quel graphique et suivez les instructions textuelles. Après avoir suivi avec succès les instructions, le mode sera débloqué.

Avertissement : Ce mode n'est pas la fonctionnalité principale du système et contient certaines limitations. Cette fonctionnalité est positionnée comme un bonus et n'est pas obligatoire. Une version d'essai sans restrictions existe. Vous pouvez la télécharger ici. Cette version est similaire au mode de trading avancé, mais ne présente aucune restriction.

!!! Version pour MetaTrader 4 !!!

Notre communauté Telegram

## Utilisation de Neon Shadow :

  • Mode STATIC : Conçu pour la familiarisation et la démonstration des capacités du système. Aide l'utilisateur à explorer les fonctionnalités du produit. Le trading est possible mais déconseillé.
  • Mode DYNAMIC : Destiné au trading. L'utilisateur sélectionne les paramètres qu'il préfère parmi ceux du canal public Telegram, dont le lien est mentionné ci-dessus. Une fois par semaine, il rassemble un ensemble de ces paramètres et les remplace dans le dossier avec lequel fonctionne le conseiller (Consultez les instructions du conseiller. Il existe un guide vidéo et une instruction texte ordinaire. Le lien vers le texte est ci-dessus. Le guide vidéo se trouve à côté des captures d’écran.)
  • Bouton "actualize" dans le GUI : décale la date de fin d'optimisation des paramètres txt situés dans le dossier de travail du mode DYNAMIC vers la date actuelle (outil auxiliaire pour rafraîchir les paramètres, si vous comprenez qu'ils peuvent continuer à trader)
  • Maintien de l'actualité des paramètres : Une fois par semaine ou plus souvent, commencez par tester dans le testeur de stratégies les anciens paramètres, et gardez ceux qui sont encore rentables sur l'historique. Ensuite, déplacez leur date d’optimisation à l’aide du bouton "actualize". La moitié des paramètres est prête. Ensuite, nous allons dans le canal Telegram avec les paramètres et cherchons d’autres bons paramètres pour les ajouter aux précédents. Tout ce qui a pu être collecté est inséré avec remplacement dans le dossier de travail pour le mode DYNAMIC. Répétez le processus chaque semaine, apprenez, expérimentez. Essayez de maintenir la taille du portefeuille aussi grande que possible.

## Caractéristiques de Neon Shadow :

  • Multidevise : Neon Shadow fonctionne simultanément avec plusieurs paires de devises, effectuant des calculs sur des serveurs distants. De cette façon, votre ordinateur est libéré de la charge.
  • Sécurité : La probabilité la plus élevée de profit en trading en ciblant une longue distance - un an ou plus.
  • Commodité : Installation sur un seul graphe unique, quel qu’il soit.
  • Fiabilité : Le conseiller saisit ses positions lors des redémarrages du terminal
  • Contrôle des risques : Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système vise à maintenir le pourcentage de profit annuel et recalculent les risques à la volée, en permanence.
  • Minimisation des drawdowns : Grâce à la couverture, le système réduit les drawdowns en négociant sur différentes paires de devises et périodes de graphiques.
  • Neutralité aux latences et au ping : Le robot effectue des transactions dès qu'une nouvelle bougie apparaît, ce qui lui permet de trader de manière tout aussi efficace sur un compte démo que sur un compte réel. Un avantage supplémentaire de cette approche est sa non-sensibilité au ping. Les glissements n'ont pas d'impact sur le trading.
  • Résilience aux interruptions VPS : Comme le robot travaille par les bougies, les interruptions momentanées de l’équipement n’auront pas d’effet critique sur le trading. Les interruptions prolongées ne mèneront pas à la perte totale du dépôt, grâce à un paramétrage des risques bien pensé.

## Recommandations :

  • Dépôt optimal : 1000$+ (compte cente) ou 30000$+ (compte standard)
  • Choisissez un broker ayant des swaps positifs (cela est nécessaire pour maintenir des positions à long terme sans coûts supplémentaires)
  • Type de compte : couverture
  • Mode de trading : DYNAMIC (l'utilisateur met à jour les paramètres manuellement en utilisant notre canal public Telegram)

    ## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)


      Avis 48
      helmybd2
      16
      helmybd2 2025.07.16 17:30 
       

      Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.

      Best_Cash
      72
      Best_Cash 2025.05.24 14:01 
       

      5 Stars – Incredibly Powerful EA and Outstanding Developer Support! I’ve recently started testing one of Evgeniy’s EAs and was truly impressed with both the performance and the advanced logic behind it. The system is clearly designed by someone who understands the intricacies of the market—it’s not your average EA, but a highly intelligent one that adapts dynamically through API connection. Initially, I had some confusion about how to make the EA trade only specific pairs in separate windows. Evgeniy was incredibly responsive and thorough, taking the time to explain not just how to do it but also why the EA is built that way. His guidance helped me understand the logic behind using one chart for multiple pairs, and eventually, he also confirmed that my custom setup (two EAs on two pairs) is possible with the right configuration. When a technical glitch appeared related to the API, he acted quickly, identified the issue, and had it resolved promptly. He even thanked me for spotting the bug, which shows how committed he is to refining the product. I also appreciated the deep insight into how the EA works, including why SL/TP might actually hinder profitability in the system’s logic. These aren’t just “plug-and-play” tools—they’re sophisticated trading machines backed by real mathematical models. If you’re looking for a powerful, flexible trading solution—and developer support that goes the extra mile buy Neon Trade and Evgeniy won’t disappoint. Highly recommended!

      AndreyKuznetsov7777
      38
      AndreyKuznetsov7777 2025.05.04 09:03 
       

      Good day, could you please share the settings for eurusd andreykuznetsov777@yandex.ru

      Produits recommandés
      PZ Goldfinch Scalper EA MT5
      PZ TRADING SLU
      3.48 (46)
      Experts
      This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
      FREE
      NasCore Scalper
      Mbuso Nkosi
      Experts
      Welcome to the future of algorithmic trading. The Nascore Scalper EA is a precision-engineered, AI-inspired scalping robot built exclusively for trading NAS100 (US Tech 100 Index) . It analyzes smart money footprints, breakout zones, and high-timeframe bias to capture high-probability scalping entries. Key Features: Optimized for NAS100 (US100) – Fast-moving Nasdaq-based index trading Smart Money Concepts – Integrates structure, breakout logic, and bias Minimal Margin Usage – Ideal for traders
      FREE
      Golden Square X
      Huynh Tan Linh N
      4.5 (8)
      Experts
      This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
      FREE
      Easy GOLD MT5
      Franck Martin
      4 (39)
      Experts
      Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
      FREE
      Babel Assistant
      Iurii Bazhanov
      4.5 (8)
      Experts
      Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
      FREE
      Go Long Advanced
      Phantom Trading Inc.
      5 (8)
      Experts
      Le EA Go Long met en œuvre une stratégie de trading intraday avancée basée sur le principe du trading quotidien systématique avec de multiples confirmations techniques. Alors que de nombreux traders recherchent des algorithmes complexes, cet EA combine des concepts simples mais efficaces avec une gestion sophistiquée des risques et de multiples filtres techniques. L'EA ouvre des positions à une heure spécifique chaque jour, mais uniquement lorsque les conditions du marché s'alignent avec plusi
      FREE
      Fibo Trader FREE MT5
      Grzegorz Korycki
      3 (3)
      Experts
      Fibo Trader is an expert advisor that allows you to create automated presets for oscillation patterns in reference to Fibonacci retracements values using fully automated and dynamically created grid. The process is achieved by first optimizing the EA, then running it on automated mode. EA allows you to switch between automatic and manual mode. When in manual mode the user will use a graphical panel that allows to manage the current trading conditions, or to take control in any moment to trade ma
      FREE
      SimpleTrade by Gioeste
      Giovanni Scelzi
      5 (2)
      Experts
      Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
      FREE
      EA Progress
      Yuriy Kuzmin
      5 (1)
      Experts
      After purchasing, you can request and receive any two of my products for free! После покупки вы можете запросить и получить два любых моих продукта бесплатно! An advisor for automatic trading based on Fibonacci levels with the ability to average orders. Experienced traders can create their own trading strategy, the ability to change the Fibonacci grid settings, change the distance between orders in the grid (averaging), it is possible to check other currency pairs for trading, and most importa
      FREE
      Long Waiting
      Aleksandr Davydov
      Experts
      Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
      FREE
      Phoenix Training
      Dang Cong Duong
      Experts
      At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
      FREE
      Stock Index Trader EA MT5
      Yuriy Kuzmin
      5 (1)
      Experts
      A new unique trading strategy Stock Index Trader, has been introduced, designed for trading the US30 index. The trading robot works on the timeframe (M30, H1) . The strategy does not use indicators with the exception of stop loss and take profit (floating, works according to ATR). The strategy works on Candlestick patterns, such as Piercing lines - a reversal pattern of Japanese candlesticks with additional installed filters and other popular patterns. The advisor does not use grid or martingale
      FREE
      Fractal Scalper
      Stephen Reynolds
      Experts
      This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
      FREE
      Bitbot V6 Ultimate Grid
      Roelof Roy Methorst
      Experts
      30-DAY FULLY FUNCTIONAL TRIAL – EXPERIENCE THE POWER OF BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid is the most advanced and flexible grid trading system for MetaTrader 5, now enhanced with our AI-driven Neural Model Brain for truly adaptive and intelligent trading decisions. Whether you’re a professional algorithmic trader or an ambitious newcomer, Bitbot V6 gives you the performance, safety and transparency you need to scale your results to the next level. Key Featur
      FREE
      Grid Scalper MA MT5 EA
      Allan Munene Mutiiria
      4.22 (36)
      Experts
      Grid Scalper MA MT5 EA Step into the fast lane of forex trading with Grid Scalper MA MT5 EA , a powerhouse expert advisor crafted for MetaTrader 5 that turns market volatility into your playground. This isn’t your average EA—it’s a precision scalping machine driven by a dynamic grid trading strategy, blending razor-sharp Moving Average crossover signals with a robust set of customizable features. Whether you’re a scalper hunting quick pips or a strategist riding market waves, this EA delivers t
      FREE
      Trend Catcher with Alert MT5
      Issam Kassas
      4.58 (125)
      Indicateurs
      Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
      FREE
      Morning Range Breakout
      Vladimir Kuzmin
      Experts
      Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
      FREE
      Free Automatic Fibonacci MT5
      Tonny Obare
      4.85 (48)
      Indicateurs
      Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
      FREE
      Mr Krabs Gold
      Maher Matmati
      Experts
      Découvrez mrKrabsGold – Kelly MultiTP , votre nouvel EA de scalping ultra-perfectionné, conçu pour maximiser vos gains tout en maîtrisant les risques : Principales caractéristiques : Stratégie scalping & hedging : détecte et exploite les retournements rapides de tendance, avec couverture automatique pour limiter les pertes. Sizing dynamique selon Kelly : allouez la taille de position optimale en fonction de vos performances passées grâce au facteur de Kelly ajustable. Multi-Take
      FREE
      Brent Trend Bot
      Maksim Kononenko
      4.6 (10)
      Experts
      The Brent Trend Bot special feature is simple basic tools and logic of operation. There are no many strategies and dozens of settings, like other EAs, it works according to one algorithm. The operating principle is a trend-following strategy with an attempt to get the maximum profitability adjusted for risk. Therefore, it can be recommended for beginners. Its strong point is the principle of closing transactions. Its goal is not to chase profits, but to minimize the number of unprofitable trans
      FREE
      ForceBB Expert
      Nikolaos Pantzos
      Experts
      ForceBB_Expert   is structured based on two specifics technical analysis indicators ( Bollinger Bands and  Force Index ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
      FREE
      Pullback ATR
      Sergio Tiscar Ortega
      2 (1)
      Experts
      Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
      FREE
      CapitalGrid
      Mr Nisit Noijeam
      Experts
      Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
      FREE
      Gap Catcher
      Mikita Kurnevich
      5 (3)
      Experts
      Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
      FREE
      Reversal Composite Candles
      MetaQuotes Ltd.
      3.69 (16)
      Experts
      The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
      FREE
      MadoCryptoXPro
      Mohamad Taha
      Experts
      New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
      Nikkei Breakout Zones
      Tomas Vanek
      Experts
      The JP_15_861542546_S_BB_CF_SQX is an algorithmic trading strategy for MetaTrader, tested on JP using the M15 timeframe from December 7, 2017, to June 2, 2023.   There is no need to set up parameters, all settings are already optimized and fine-tuned. Recommended broker  RoboForex  because of EET timezone. You can find the strategy source code for StrategyQuant at the link:  https://quantmonitor.net/nikkei-breakout-zones/ Key details are: MagicNumber: 861542546 Main Chart: Current symbol an
      FREE
      History Pattern Search mt5
      Yevhenii Levchenko
      Indicateurs
      L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
      PZ Flexible Breakout EA MT5
      PZ TRADING SLU
      3.5 (2)
      Experts
      Trade donchian breakouts with complete freedom. This EA can trade any breakout period, any timeframe, with pending or market orders- as desired- and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and week days, a martingale mode and inverse martingale mode.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable donchian breakout period It can trade using
      FREE
      Les acheteurs de ce produit ont également acheté
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.97 (281)
      Experts
      Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      5 (8)
      Experts
      Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      5 (17)
      Experts
      AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (32)
      Experts
      Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      4.93 (14)
      Experts
      Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      5 (17)
      Experts
      Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (477)
      Experts
      Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.75 (118)
      Experts
      We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.43 (83)
      Experts
      PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
      Golden Synapse
      Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
      5 (8)
      Experts
      Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.95 (119)
      Experts
      Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (6)
      Experts
      Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
      VolumeHedger
      Huseyin Furkan Ozturk
      5 (18)
      Experts
      VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
      Scalp Unscalp
      Connor Michael Woodson
      3.89 (9)
      Experts
      Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
      SGear
      Olesia Kusmenko
      5 (3)
      Experts
      Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
      EA New Player
      Vitali Vasilenka
      5 (9)
      Experts
      EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (3)
      Experts
      Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
      VectorPrime EA MT5
      Maxim Kurochkin
      5 (9)
      Experts
      VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
      SmartChoise
      Gabriel Costin Floricel
      4.25 (56)
      Experts
      SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
      Burning Grid
      Magma Software Solutions UG
      4.54 (26)
      Experts
      Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
      AlphaCore X
      Arseny Potyekhin
      3.69 (26)
      Experts
      AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
      Bomber Corporation EA
      Ihor Otkydach
      4.42 (12)
      Experts
      Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
      Bitcoin Robot Grid MT5
      MQL TOOLS SL
      4.93 (42)
      Experts
      Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
      Swing Master EA
      Ihor Otkydach
      4.78 (67)
      Experts
      Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
      ENEA mt5
      Vitalii Tkachenko
      5 (3)
      Experts
      Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.5 (131)
      Experts
      The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (86)
      Experts
      The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
      FastWay EA
      PAVEL UDOVICHENKO
      5 (5)
      Experts
      FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (23)
      Experts
      IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
      Vortex Gold EA
      Stanislav Tomilov
      5 (23)
      Experts
      Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
      Plus de l'auteur
      Neon Trade MT4
      Evgeniy Ilin
      5 (1)
      Experts
      La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
      Crypto Trade MT5
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Neon Trade MT5
      Evgeniy Ilin
      4.33 (12)
      Experts
      La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
      Neon Shadow MT4
      Evgeniy Ilin
      4.64 (11)
      Experts
      Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveur
      FREE
      Currency Trade MT4
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Crypto Trade MT4
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Stocks Trade MT4
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Currency Trade MT5
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Stocks Trade MT5
      Evgeniy Ilin
      Experts
      Un produit techniquement complexe mais facile à utiliser qui implémente une approche de portefeuille en conjonction avec l'apprentissage automatique. Grâce à cet avantage, le conseiller a pratiquement des perspectives illimitées pour l'expansion, l'amélioration de la qualité, et aura également un support maximum, long et garanti. L'objectif principal est un petit mais sûr profit pour l'utilisateur. # Principe de fonctionnement: Un grand nombre de paires de devises et de périodes sont indépenda
      Filtrer:
      Mustafa “Satova”
      59
      Mustafa “Satova” 2025.07.20 22:17 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      helmybd2
      16
      helmybd2 2025.07.16 17:30 
       

      Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.

      Best_Cash
      72
      Best_Cash 2025.05.24 14:01 
       

      5 Stars – Incredibly Powerful EA and Outstanding Developer Support! I’ve recently started testing one of Evgeniy’s EAs and was truly impressed with both the performance and the advanced logic behind it. The system is clearly designed by someone who understands the intricacies of the market—it’s not your average EA, but a highly intelligent one that adapts dynamically through API connection. Initially, I had some confusion about how to make the EA trade only specific pairs in separate windows. Evgeniy was incredibly responsive and thorough, taking the time to explain not just how to do it but also why the EA is built that way. His guidance helped me understand the logic behind using one chart for multiple pairs, and eventually, he also confirmed that my custom setup (two EAs on two pairs) is possible with the right configuration. When a technical glitch appeared related to the API, he acted quickly, identified the issue, and had it resolved promptly. He even thanked me for spotting the bug, which shows how committed he is to refining the product. I also appreciated the deep insight into how the EA works, including why SL/TP might actually hinder profitability in the system’s logic. These aren’t just “plug-and-play” tools—they’re sophisticated trading machines backed by real mathematical models. If you’re looking for a powerful, flexible trading solution—and developer support that goes the extra mile buy Neon Trade and Evgeniy won’t disappoint. Highly recommended!

      AndreyKuznetsov7777
      38
      AndreyKuznetsov7777 2025.05.04 09:03 
       

      Good day, could you please share the settings for eurusd andreykuznetsov777@yandex.ru

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.05.04 09:15
      Greetings, unfortunately, I do not send anything personally to email, except in exceptional cases. The settings for DYNAMIC mode are available in the public Telegram channel. The link to this channel is provided in the advisor's description. As for the .set files, they are available to everyone without exception in my Telegram community. The link is also included in the advisor's description. Everything you need, everything you require, can be found in the advisor's description.
      ryanbrooks
      1994
      ryanbrooks 2025.05.02 01:41 
       

      I tried AUDUSD M15 configuration with small changes and its working like a charm for me . Thanks to the creator for this powerful tool!

      Huseyin Avni Ekmekci
      131
      Huseyin Avni Ekmekci 2025.04.17 21:10 
       

      Very good and effective ea :D I think best in market. Thanks a lot to developer

      [Supprimé] 2025.04.13 01:27 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.04.13 09:29
      Well, you didn't notice this by accident, the default settings are mostly needed to pass the automatic MQL5 validator checks, otherwise the product cannot be published at all. Most of them are absolutely pointless, it's just to avoid paying people who check them. Cost reduction. I still remember the times when people did the checks.
      Mike
      36
      Mike 2025.04.11 15:38 
       

      Good EA, please be respect all developer and they are not very easy to make MQL5 group become better. however this EA will protect you funds and keep get profit by hedge. Nothing better than like this

      Rovall
      45
      Rovall 2025.04.04 03:58 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      rayback
      14
      rayback 2025.03.27 10:04 
       

      How can I contact you with some questions I have before purchasing the paid version?

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.03.27 10:41
      I will write to you now. Also, you can have a conversation in our Telegram community, where I personally respond. The link is in my profile.
      [Supprimé] 2025.03.26 11:12 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.03.26 12:33
      Thank you very much for your support! We want to add more DYNAMIC settings for our users soon. I can't give any timelines yet, but we will do it.
      [Supprimé] 2025.03.25 04:06 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      SHUPEIZHOU
      14
      SHUPEIZHOU 2025.03.21 05:35 
       

      Static mode does not seem to enable trading, but backtesting is effective.

      Aref Barakat
      263
      Aref Barakat 2025.03.20 22:23 
       

      its looks great EA and much better than a lot of paid versions here on MQL5. stable EA and support can be easy reached on telegram and they are helpful.

      Rutt Tungkiratichai
      2679
      Rutt Tungkiratichai 2025.03.07 14:58 
       

      Good product with high potential

      1036086
      431
      1036086 2025.03.06 12:38 
       

      Hello. I am considering purchasing NeonTradeMT5. I installed NeonShadow in advance, but it doesn't work. The broker is XM. It works fine with IcMarkets. Why is that? I have also filled in the suffix.

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.03.06 13:30
      I will try to launch it on XM Global today, then I will write to you in direct messages. Don't worry, we'll get everything started.
      karimrmobarak
      24
      karimrmobarak 2025.03.06 08:30 
       

      hi everyone. i download the ea free neon shadow on mt4 demo acount and mt5 real acount cents acount 10000 usc. in the mt4 demo working good and open posisions. but in the mt5 the real one. working. but never open any posision. aldo active symbols : 0 active timeframes ; 0 autadet timeframe ; 0 . anyone can help me how to makr it work and open opsisions ? thanks

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.03.06 09:18
      I will help you, send me a direct message, give screenshots of the settings, and all the other data.
      Daniil Tikhonov
      331
      Daniil Tikhonov 2025.02.28 14:45 
       

      Short version: The EA didn’t work after installation, didn’t work after reading the guide, and the developer’s comments were useless. Long version: I bought two EAs on MT5, so purchasing isn’t an issue for me. But when I saw the price of the paid version suggested by the author, I assumed the free version of the EA would work in the simplest way possible, and that support would be as helpful as possible. In reality, the STATIC mode gave me negative profits, and the DYNAMIC mode refused to work even after following all the guide’s instructions. When I wrote a comment asking the developer for help with the setup, the response was, “You just don’t understand how the EA works.” Then what are you here for? I’m not supposed to understand anything—at that price, your job is to attract buyers, isn’t it? Instead, the author chose to show off arrogance and disregard, just like most scam artists in the trading space. And for what reason? There are great products on MT5 that cost less and work right out of the box without any extra setup. The author doesn’t promise sky-high profits or completely safe trading. So what exactly is the basis for his attitude? I don’t get it. I'll try to come back after some time; maybe the situation will improve. For now: description completeness – 1 (useless), user experience – 1, support – 1.

      Evgeniy Ilin
      32890
      Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.02.28 15:26
      I simply gave you an honest answer to your question in the comments, and in return, you gave me a 1 just because you got offended. You were the one who started being arrogant, I just mirrored. I recommend all users to read the discussion and what he wrote to me. I just answered honestly. The feedback you gave was not for me, but for yourself.
      PatoJr
      25
      PatoJr 2025.02.27 13:08 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      [Supprimé] 2025.02.22 02:16 
       

      L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

      123
      Répondre à l'avis