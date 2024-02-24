Neon Shadow MT5
- Experts
- Evgeniy Ilin
- Version: 8.2
- Mise à jour: 25 septembre 2025
Vous ne regardez pas seulement un conseiller, mais vous faites partie d'une approche globale dont l'objectif principal est de garantir des gains à long terme et réalistes avec un risque minimal pour le trader. La base de cette approche repose sur des concepts de trading avancés combinés à l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est gérée par mes serveurs. Les paramètres mis à jour sont publiés quotidiennement sur nos chaînes Telegram afin de maintenir la pertinence du système à un niveau élevé. De plus, nous publions des conseillers rentables qui ont d'abord été formés sur les dernières données de prix, puis vérifiés manuellement pour vous libérer de la routine. Les conseillers sont prêts à travailler immédiatement.
C'est une version allégée du conseiller payant Neon Trade MT5.
À partir de la version 7.3, le produit a été amélioré et dispose d'un mode avancé qui élimine complètement la routine et s'adapte automatiquement aux changements du marché. Il suffit de le lancer sur n'importe quel graphique et de l'oublier.
Les fichiers .SET pour activer le mode avancé sont disponibles ici.
Comment utiliser : Placez le robot sur n'importe quel graphique et suivez les instructions textuelles. Après avoir suivi avec succès les instructions, le mode sera débloqué.
Avertissement : Ce mode n'est pas la fonctionnalité principale du système et contient certaines limitations. Cette fonctionnalité est positionnée comme un bonus et n'est pas obligatoire. Une version d'essai sans restrictions existe. Vous pouvez la télécharger ici. Cette version est similaire au mode de trading avancé, mais ne présente aucune restriction.
!!! Version pour MetaTrader 4 !!!
## Utilisation de Neon Shadow :
- Mode STATIC : Conçu pour la familiarisation et la démonstration des capacités du système. Aide l'utilisateur à explorer les fonctionnalités du produit. Le trading est possible mais déconseillé.
- Mode DYNAMIC : Destiné au trading. L'utilisateur sélectionne les paramètres qu'il préfère parmi ceux du canal public Telegram, dont le lien est mentionné ci-dessus. Une fois par semaine, il rassemble un ensemble de ces paramètres et les remplace dans le dossier avec lequel fonctionne le conseiller (Consultez les instructions du conseiller. Il existe un guide vidéo et une instruction texte ordinaire. Le lien vers le texte est ci-dessus. Le guide vidéo se trouve à côté des captures d’écran.)
- Bouton "actualize" dans le GUI : décale la date de fin d'optimisation des paramètres txt situés dans le dossier de travail du mode DYNAMIC vers la date actuelle (outil auxiliaire pour rafraîchir les paramètres, si vous comprenez qu'ils peuvent continuer à trader)
- Maintien de l'actualité des paramètres : Une fois par semaine ou plus souvent, commencez par tester dans le testeur de stratégies les anciens paramètres, et gardez ceux qui sont encore rentables sur l'historique. Ensuite, déplacez leur date d’optimisation à l’aide du bouton "actualize". La moitié des paramètres est prête. Ensuite, nous allons dans le canal Telegram avec les paramètres et cherchons d’autres bons paramètres pour les ajouter aux précédents. Tout ce qui a pu être collecté est inséré avec remplacement dans le dossier de travail pour le mode DYNAMIC. Répétez le processus chaque semaine, apprenez, expérimentez. Essayez de maintenir la taille du portefeuille aussi grande que possible.
## Caractéristiques de Neon Shadow :
- Multidevise : Neon Shadow fonctionne simultanément avec plusieurs paires de devises, effectuant des calculs sur des serveurs distants. De cette façon, votre ordinateur est libéré de la charge.
- Sécurité : La probabilité la plus élevée de profit en trading en ciblant une longue distance - un an ou plus.
- Commodité : Installation sur un seul graphe unique, quel qu’il soit.
- Fiabilité : Le conseiller saisit ses positions lors des redémarrages du terminal
- Contrôle des risques : Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système vise à maintenir le pourcentage de profit annuel et recalculent les risques à la volée, en permanence.
- Minimisation des drawdowns : Grâce à la couverture, le système réduit les drawdowns en négociant sur différentes paires de devises et périodes de graphiques.
- Neutralité aux latences et au ping : Le robot effectue des transactions dès qu'une nouvelle bougie apparaît, ce qui lui permet de trader de manière tout aussi efficace sur un compte démo que sur un compte réel. Un avantage supplémentaire de cette approche est sa non-sensibilité au ping. Les glissements n'ont pas d'impact sur le trading.
- Résilience aux interruptions VPS : Comme le robot travaille par les bougies, les interruptions momentanées de l’équipement n’auront pas d’effet critique sur le trading. Les interruptions prolongées ne mèneront pas à la perte totale du dépôt, grâce à un paramétrage des risques bien pensé.
## Recommandations :
- Dépôt optimal : 1000$+ (compte cente) ou 30000$+ (compte standard)
- Choisissez un broker ayant des swaps positifs (cela est nécessaire pour maintenir des positions à long terme sans coûts supplémentaires)
- Type de compte : couverture
- Mode de trading : DYNAMIC (l'utilisateur met à jour les paramètres manuellement en utilisant notre canal public Telegram)
## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)
- Base de code du conseiller
- L'idée du conseiller
- Le principe de la diversification comme meilleure méthode de stabilisation de la courbe des bénéfices (à l'exemple de l'algorithme d'achat supplémentaire)
Till now it is one of the best EAs available. Excellent support. Heads up it is not one of the crazy EA making 100 trades draining your account. in one week I got 2 trades only and both were profitable with minimal drawdown.