1 J'ai ce problème - lorsque j'essaie d'utiliser un symbole dans un indicateur, qui n'est pas celui du graphique auquel l'indicateur est attaché, il ne se dessine pas et l'erreur 4806 apparaît... si les symboles coïncident, il dessine tout normalement... quel est le problème ? .... Je viens de commencer à étudier la langue...
Voici les calculs :
Cela montre que l'optimiseur trompe les gens :-)
Ainsi, le calcul manuel montre que le résultat de la deuxième ligne est plus grand que prévu. Mais l'optimiseur montre que le résultat de la deuxième ligne est inférieur.
Et l'optimiseur affiche une valeur de résultat différente de celle à laquelle vous vous attendez en calculant manuellement.
Êtes-vous sûr que "1,90" et "2,03" sont exactement les mêmes et qu'ils ne sont pas le résultat de l'arrondi au deuxième chiffre lorsqu'ils sont affichés dans le rapport ?
Justement, il s'agit de valeurs arrondies pour le rapport et elles ne peuvent servir de base que si vous vérifiez simplement la formule.
La référence renvoie à une copie du certificat. La référence a tout eu depuis le début :
Je suis intéressé directement par les développeurs : quel est l'algorithme de mes actions futures ? Je dois faire quelque chose à propos de "MemoryException 180772428 bytes not available" (onglet Log) et "out of memory" (onglet Experts). Dois-je faire une demande au SR ?
Augmentez la taille de la mémoire, passez à 64 bits, réduisez le nombre de barres sur le graphique ou réécrivez le code sous une forme plus économe.
Si le programme dit qu'il n'y a pas assez de mémoire, alors il y en a.
J'ai demandé en russe :"Qu'est-ce que MetaAssist et où puis-je trouver des informations à ce sujet ? Roche a répondu que "ce terme peut être compris comme tout ce qui est décrit dans la section...". Mais ni vous ni Roche n'avez répondu à la question de savoir ce qu'est MetaAssist. Ne parlez donc pas de "contrôle intelligent" si le terme "MetaAssist" n'existe pas dans les références russes. J'aurais pu trouver la section "Contrôle intelligent" sans votre aide.
En d'autres termes, il n'y avait et n'y a toujours pas de terme tel que "MetaAssist" dans les documents de référence, ce qui réfute complètement votre affirmation selon laquelle "Tout était et tout est dans la référence depuis le début".
Je suis d'accord que pour la première ligne de la capture d'écran, le résultat 439639 de l'optimiseur est comparable au calcul manuel 444801 et la différence peut s'expliquer par les arrondis.
Ma question porte sur la deuxième ligne où l'optimiseur a calculé 373049, alors que le manuel ajoute 504383.
Il s'agit d'un bug temporaire, déjà corrigé et qui sera disponible dans la version officielle cette semaine. Seule la version bêta sur notre serveur de démonstration a été publiée jusqu'à présent.
Comment se fait-il,Renat?! Avec 1GB de mémoire non disponible environ 100MB. J'ai ajouté 3 Go (mais comme XP x32 ne voit que 3 Go, je considérerai que c'est seulement 2) - le résultat n'a pas changé. J'ai augmenté le fichier d'échange de 1,5 Go à 10 Go (faisons le tour pour faire le tour) - à nouveau aucun résultat, même erreur. Combien de GB de hussards supplémentaires dois-je faire entrer pour combler le petit trou de 100 MB ? Il doit y avoir une explication logique raisonnable à cette circonstance. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails du code MT5, mais vous devez admettre que vous avez apporté des modifications à l'un des builds, qui mange maintenant la mémoire, ce serait une démarche tout à fait honnête.
Pour un guide de l'action, mes sincères remerciements. C'est très bien, bien sûr,Renat. Mais c'est trop évident et trivial. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'optimiser unilatéralement quelque chose qui fonctionnait sans souci il y a environ six mois. Mais les recommandations unilatérales ne suffisent toujours pas. Est-ce que j'ai l'air d'un programmeur novice qui hurle parce que je n'arrive pas à faire mon premier "Hello, world ! Pas du tout. Je ne suis pas celui qui a ruiné quelque chose qui a fonctionné une fois et qui n'avait pas besoin d'être réparé.
Mais où sont les notifications indiquant que la nouvelle construction mange plus ? Moi, en bon indien, chaque fois que je mets à jour le terminal, je vais sur le forum et j'étudie minutieusement chaque point d'innovation et de correction. Mais je ne me souviens pas qu'il y ait eu une seule allusion à "N'est-il pas temps d'avoir une nouvelle puissance de calcul, mon pote ? ... et de préférence un serveur aussi ! Je veux dire, allez, tout le monde n'a pas cette option. J'ai déjà eu jusqu'aux oreilles quatre modules identiques (comme recommandé dans les manuels des cartes mères) obsolètes et coûteux de Gigabyte chacun, et j'ai atteint la limite architecturale, il n'y a rien à ajouter. Et dans six mois, nous attendrons une autre surprise de MQ ?
Pour nous, programmeurs MQL, il est beaucoup plus difficile de s'adapter à vos nouveaux builds de MT5 : vous savez ce que vous modifiez, supprimez et ajoutez, alors que nous ne le savons pas (sans compter les innovations explicites en matière de commandes, fonctions, bibliothèques, etc. que nous devons étudier pour suivre le terminal et le langage). Il s'avère que votre outil est la logique, et nous nous retrouvons avec des recherches intuitives, des adaptations aléatoires et du code périmé. D'une certaine manière, ce n'est pas juste ou quoi que ce soit.
Quoi qu'il en soit, sur x64, je vais certainement le tester bientôt et faire un rapport, mais quelque chose me dit...
Comment se fait-il,Renat?! Avec 1 GB de mémoire non disponible environ 100 MB. Ajouté 3GB
Lorsque vous devenez programmeur, vous devez comprendre que c'est vous qui commencez à consommer des ressources avec vos demandes. Le fait d'appeler des fonctions coûteuses ne signifie en aucun cas que vous pouvez vous déconnecter de la question de savoir "comment les ressources sont réellement gérées".
Le meilleur moyen est de poster le code complet ici dans le forum et la zone problématique sera immédiatement détectée. Si vous ne pouvez pas le faire ici, vous pouvez le faire dans le Service Desk (le code sera retiré après les contrôles).
ps : nous n'avons jamais de questions lorsque l'OS dit qu'il n'y a pas assez de mémoire et nous ne blâmons jamais Microsoft pour cela.
