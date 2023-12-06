Erreurs, bugs, questions - page 588
Avez-vous essayé ZeroMemory() ?
Applied....thank you....help....)
2011.12.01 22:18:58 Core 1 'M.ex5' a une nouvelle version non prise en charge, veuillez mettre à jour votre agent de test.
Comment faire ce que le terminal demande ?
Si vous ne pouvez pas, pourquoi ce message s'affiche-t-il ?
J'ai déjà adressé ma question à SD, il y a 10 jours.
Roboforexe a 2 types de comptes, Instant Execution et Market Execution.dans le premier cas le type de remplissage est AON ou FOK.dans le second vous devez utiliser IOC.c'est la façon expérimentée.
Au début, j'ai essayé de définir le type de remplissage automatiquement en
J'ai écrit un script de contrôle et posé une question au BOD.
J'ai un problème avec ce script, mais en pratique, il requiert des valeurs différentes.
Peut-être s'agit-il d'un bug sur le serveur de RoboForex...
Quel est le problème avec les indicateurs ? Ils vont et viennent. Seulement ceux qui sont dans une fenêtre séparée ! !!
Voici une capture d'écran du moment où les indicateurs ont disparu. Ils disparaissent de temps en temps et apparaissent ensuite... de manière arbitraire. Il y a aussi une vidéo...
Attention, les indicateurs de base disparaissent ! !! Cela signifie que le bug est important. Il y a le même problème avec les indicateurs personnalisés.
Messieurs les développeurs, corrigez ce bug, c'est pas très sympa...
Testeur 555. Lorsque vous essayez d'exécuter un seul test via le nuage (en utilisant des agents locaux désactivés, des agents du nuage activés et dans l'état Prêt), le message "aucun des agents sélectionnés n'est prêt, le test n'a pas commencé" s'affiche. C'est comme ça que ça doit être ?
Supposons que je dispose d'un ordinateur avec un RP d'environ 10, et que je souhaite effectuer un test (le résultat sans détail me suffit) sur une portion suffisamment grande de l'histoire. Un tel parcours prendrait plusieurs heures dans ces circonstances. Dans cette situation, il peut être préférable de passer par le nuage, de plus - le client paie.
Testeur 555.
L'optimisation par le cloud (100 passages) n'a pas été jusqu'au bout. Il s'est arrêté à 97. Libéré après une heure d'inactivité. Plusieurs passes avec des erreurs "pas de mémoire" ou "ne peut pas initialiser l'expert", environ 100 (presque toutes !) "passe d'optimisation XX retournée à la file d'attente", plusieurs "passe XX retournée résultat 0.00 en YYYY ms (PR ZZZZ)" (non inclus dans le graphique et les résultats d'optimisation!):
...
RO 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:39 pass 37 résultat retourné 9006.50 en 11 sec (PR 99)
HF 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:40 pass 70 résultat retourné 9006.50 en 43 sec (PR 125)
LM 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:43 passe 82 avec le résultat 9006.50 retourné en 4087 ms déjà traité par un autre agent
CQ 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:45 pass 48 avec le résultat 9006.50 retourné en 5 sec déjà traité par un autre agent
EL 0 MQL5 Cloud Europe 15:06:49 pass 24 avec résultat 9006.50 retourné en 10 sec déjà traité par un autre agent
HP 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:04 pass 44 a retourné le résultat 9006.50 en 3915 ms (PR 99)
QG 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:20 pass 90 résultat retourné 9006.50 en 5 sec (PR 59)
KS 0 MQL5 Cloud Europe 15:07:28 pass 69 résultat retourné 9006.50 en 5 sec (PR 118)
FE 0 Tester 16:23:35 optimisation terminée, total des passes 97 (succès 87 passes)
HD 0 Statistiques 16:23:35 optimisation passée en 1 heure 42 minutes 41 secondes
DP 0 Statistiques 16:23:35 local 0 tâche (0%), distant 0 tâche (0%), nuage 120 tâches (100%)
HE 0 MQL5 Cloud Europe 16:23:35 connexion fermée
LN 0 MQL5 Cloud Europe 2 16:23:35 connexion fermée
QG 0 MQL5 Cloud Hong Kong 16:23:35 connexion fermée
QN 0 MQL5 Cloud USA 16:23:35 connexion fermée
QI 0 Tester 16:23:35 cache fichier C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\cache\fourth_20110919_2_multi_SE.GBPUSD.M1.0.xml écrit
ID 3 Tester 16:23:35 arrêté par l'utilisateur
Notez que le PR 59 (passe 90) renvoie le résultat en 5 secondes, tandis que le PR 125 (passe 70) renvoie le résultat en 43...
La demande d'adhésion au SR est en cours de traitement.
Cela est dû au fait que dans le testeur, une seule exécution est réalisée dans un seul fil. Puisqu'une exécution unique est un processus séquentiel. C'est-à-dire que chaque résultat ultérieur de ce processus dépend du résultat du précédent. La parallélisation d'un processus séquentiel est inopportune du point de vue technique. Il est rentable de connecter le nuage lorsque les processus sont indépendants et exécutés dans des threads différents. Par exemple, l'optimisation. Chaque cycle est individuel et ne dépend pas des résultats des cycles précédents. C'est pourquoi le processus d'optimisation se connecte au nuage où chaque agent effectue sa propre exécution unique. J'espère l'avoir expliqué clairement.
Vous devez regarder en dehors de la boîte (c)
Je ne vois pas de contre-indications à l'exécution d'un cycle séparé dans le nuage (sauf le prix).