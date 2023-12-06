Erreurs, bugs, questions - page 456
Vous pouvez le mettre en œuvre de différentes manières, en fonction de votre tâche.
Consultez les sections d'aide de MQL5 "Chart Periods", "Instrument Information" et prêtez attention à la fonction ChartSetSymbolPeriod().
Pour la mise en œuvre, vous devrez très probablement prescrire une liste de TF et de symboles ou les obtenir à partir de l'environnement du marché.
Bonjour à tous, il y a une nuance très désagréable lors de la fermeture des positions ouvertes,
Profit obtenir par exemple +150$ et fermer tout : MAIS sur le graphique a vu une telle image :
a décidé de faire un petit ajout avant de fermer toutes les positions sur les différents symboles dans le code il est ainsi :
c.-à-d. lorsque le profit sur toutes les paires est supérieur à ce qui est spécifié dans les paramètres, et que les fonds propres sont supérieurs à l'équilibre, nous fermons.
Mais après ces changements, la situation n'a pas changé, nous avons maintenant les mêmes nuances, mais à un endroit différent.
Je n'ai qu'une seule explication à cela : nous avons calculé un bénéfice textuel qui est plus élevé que celui que nous avons fixé en +.
et quand nous avons commencé à fermer, les prix avaient déjà changé.Un couple de tiques dans
de ticks dans le testeur est passé et nous étions déjà dans le rouge alors que tout était en train de se fermer (2 paires d'instruments
EURUSD .. GBPUSD)
Et alors ?
Vous avez des pieds ?
Il y a des arrêts ?
Non seulement le chalutage (ce qui est en dessous sur chaque tick), maintenant essayé le code suivant :
PP - profit dans les paramètres, et toujours les mêmes ratés, quelques tics et nous sommes tous à perte ou alors... ?
Il s'ouvre par arbitrage sur 2 paires (EURUSD ... GBPUSD) et lorsque nous atteignons le profit souhaité
Nous fermons.
J'ai fait en sorte que les lignes supplémentaires ne gênent pas la fermeture rapide des poses,
Il y a moins de sauts, mais je suis de plus en plus enclin à penser que c'est dû à la lenteur de l'ordinateur,
J'ai assez de RAM, mais le CPU est plein ?
Veuillez me conseiller sur la manière d'interpréter le statut de SYMBOL_TRADE_MODE.
Puis-je envoyer des ordres pour modifier les niveaux d'arrêt en mode SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ?
Le code fourni n'est pas suffisant. L'erreur est à l'extérieur de celui-ci.
après cela (
) les poses sont immédiatement fermées avec ce code qui a été pris sur ce site
Je n'ai pas d'erreur dans 2 paires de devises. Je vais essayer d'analyser ce qui ne va pas mais le fait est que j'ai obtenu des résultats différents sur différents ordinateurs avec différentes interfaces et presque aucun saut à la fermeture.