_____Life_Line:

Vous pouvez le mettre en œuvre de différentes manières, en fonction de votre tâche.

Consultez les sections d'aide de MQL5 "Chart Periods", "Instrument Information" et prêtez attention à la fonction ChartSetSymbolPeriod().

Pour la mise en œuvre, vous devrez très probablement prescrire une liste de TF et de symboles ou les obtenir à partir de l'environnement du marché.

 
Urain:

Merci, je l'ai. Cela a fonctionné. J'ai mis toutes les énumérations nécessaires sur le switch. L'erreur était de choisir un type de chaîne correct pour la paire et ENUM_TIMEFRAMES pour la période.
 

Bonjour à tous, il y a une nuance très désagréable lors de la fermeture des positions ouvertes,

Profit obtenir par exemple +150$ et fermer tout : MAIS sur le graphique a vu une telle image :

a décidé de faire un petit ajout avant de fermer toutes les positions sur les différents symboles dans le code il est ainsi :

    double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
    if (bal < eqv && (tral == false && GetProfit()>= PP))
     {

c.-à-d. lorsque le profit sur toutes les paires est supérieur à ce qui est spécifié dans les paramètres, et que les fonds propres sont supérieurs à l'équilibre, nous fermons.

Mais après ces changements, la situation n'a pas changé, nous avons maintenant les mêmes nuances, mais à un endroit différent.


Je n'ai qu'une seule explication à cela : nous avons calculé un bénéfice textuel qui est plus élevé que celui que nous avons fixé en +.

et quand nous avons commencé à fermer, les prix avaient déjà changé.Un couple de tiques dans

de ticks dans le testeur est passé et nous étions déjà dans le rouge alors que tout était en train de se fermer (2 paires d'instruments

EURUSD .. GBPUSD)

Et alors ?

 
Im_hungry:

Y a-t-il des arrêts ?
 
"Eh bien, où ont-ils les pieds en Italie, j'ai vu leur Italie sur une carte, botte sur botte"(s)presque blindé) :o)
 
Non seulement le chalutage (ce qui est en dessous sur chaque tick), maintenant essayé le code suivant :

    double bal = AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);
    double eqv = AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY);
    if (bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP))

PP - profit dans les paramètres, et toujours les mêmes ratés, quelques tics et nous sommes tous à perte ou alors... ?

Il s'ouvre par arbitrage sur 2 paires (EURUSD ... GBPUSD) et lorsque nous atteignons le profit souhaité

Nous fermons.

 

J'ai fait en sorte que les lignes supplémentaires ne gênent pas la fermeture rapide des poses,

Il y a moins de sauts, mais je suis de plus en plus enclin à penser que c'est dû à la lenteur de l'ordinateur,

J'ai assez de RAM, mais le CPU est plein ?

Veuillez me conseiller sur la manière d'interpréter le statut de SYMBOL_TRADE_MODE.

Puis-je envoyer des ordres pour modifier les niveaux d'arrêt en mode SYMBOL_TRADE_MODE_CLOSEONLY ?

 
Le code fourni n'est pas suffisant. Il y a une erreur à l'extérieur de celui-ci.
 
après cela (

bal < eqv && (tral == false && AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT)>= PP && sum>=PP)

) les poses sont immédiatement fermées avec ce code qui a été pris sur ce site

   MqlTradeRequest mrequest;                           
   MqlTradeResult mresult;                             
   if(PositionSelect(Symbol_1)==true)
     {
       mrequest.action = TRADE_ACTION_DEAL;              
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_BID);    
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.price = SymbolInfoDouble(Symbol_1,SYMBOL_ASK);
       mrequest.symbol = Symbol_1;                         
       mrequest.volume = PositionGetDouble(POSITION_VOLUME);                          
       mrequest.magic = PositionGetInteger(POSITION_MAGIC); ;                           
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) mrequest.type= ORDER_TYPE_SELL;                    
       if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_SELL) mrequest.type= ORDER_TYPE_BUY;
       mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;         
       mrequest.deviation=Prosk;                          
       OrderSend(mrequest,mresult);

Je n'ai pas d'erreur dans 2 paires de devises. Je vais essayer d'analyser ce qui ne va pas mais le fait est que j'ai obtenu des résultats différents sur différents ordinateurs avec différentes interfaces et presque aucun saut à la fermeture.

