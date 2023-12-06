Erreurs, bugs, questions - page 461
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Lors de la génération d'un EA, il n'est pas possible d'ajouter ou de modifier des paramètres (build 478) Quel est le problème ?
Lors de la génération d'un EA, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier les paramètres (build 478) Quel est le problème ?
Cela fonctionne bien pour moi. Si ce n'est pas le cas pour vous, écrivez au CA avec des précisions.
Bonjour, pourriez-vous me dire s'il est possible d'obtenir les coordonnées de la souris dans un script sans connecter une DLL ?
Cela fonctionne bien pour moi. Si ce n'est pas le cas pour vous, écrivez à l'EA avec des détails
L'assistant MQL5 : Créer un conseiller expert sans programmation comporte même une capture d'écran de ce qui peut être ajouté.
Les développeurs.
Quel est le moyen le plus rapide d'exécuter du code dans Expert Advisor ou dans des modules ?
Le problème est que l'Expert Advisor que je prépare pour le championnat sur Intel P4 3.0 avait un temps d'exécution de 7-8 minutes avec 3600 lignes (y compris les commentaires et autres "déchets").
La durée du test a presque diminué de moitié après qu'un peu plus de 2000 chaînes aient été déplacées de l'EA vers un fichier séparé.
Question - Est-ce ma chance de tout optimiser (bien que je n'aie rien changé), ou est-ce la taille et l'emplacement du code qui déterminent la vitesse d'exécution ?
Lors de la génération d'un EA, vous ne pouvez pas ajouter ou modifier les paramètres (build 478) Quel est le problème ?
Je ne sais pas pour tout à l'heure, je n'ai aucun respect pour Wizard. Je ne l'ai utilisé que quelques fois, sans vraiment prendre la peine d'ajouter de nouveaux paramètres (je suppose que j'ajouterai moi-même tout ce dont j'ai besoin au fur et à mesure que le jeu avance).
Maintenant, oui, ajouter un nouveau dans la boîte de dialogue ne fonctionne pas...
Les développeurs.
Quel est le moyen le plus rapide d'exécuter du code dans Expert Advisor ou dans des modules ?
Le problème est que l'Expert Advisor que je prépare pour le championnat sur Intel P4 3.0 avait un temps d'exécution de 7-8 minutes avec 3600 lignes (y compris les commentaires et autres "déchets").
La durée du test a presque diminué de moitié après qu'un peu plus de 2000 chaînes aient été déplacées de l'EA vers un fichier séparé.
Question : Ai-je eu la chance de tout optimiser (bien que je n'aie rien changé) ou la taille et l'emplacement du code affectent-ils la vitesse d'exécution ?
Il n'y a aucune différence de vitesse résultant du déplacement d'une partie du code dans des fichiers séparés, puisque le programme entier est en fait assemblé en une seule unité.
Il est fort probable que l'optimisation explicite ou implicite ait aidé.
Pourquoi ne puis-je pas en ajouter un nouveau ? Vous pouviez le faire avant et l'Assistant MQL5 : Créer un conseiller expert sans programmation contient même une capture d'écran de ce qui peut être ajouté.
Cet article fait référence à la première version de l'assistant MQL5. Il existe désormais une deuxième version plus fonctionnelle, qui présente quelques différences.
Lorsque vous créez un Expert Advisor en mode génération, vous ne pouvez que suivre un script rigide avec des paramètres prédéfinis.
Dans le mode de création d'EA basé sur des modèles, il n'y a pas de règles strictes et vous pouvez facilement ajouter vos propres paramètres.
Bonjour, pourriez-vous me dire s'il est possible d'obtenir les coordonnées de la souris dans un script sans DLL ?
Cet article fait référence à la première version de l'assistant MQL5, alors que la deuxième version, plus fonctionnelle, fonctionne actuellement et présente quelques différences.
Lorsque vous créez un EA en mode génération, vous ne pouvez suivre qu'un scénario rigide avec des paramètres prédéfinis.
Dans le mode de création de l'EA modèle, il n'y a pas de règles strictes et vous pouvez facilement ajouter vos propres paramètres.
Je ne sais pas, 519188 ms (le test le plus long) et 256718 ms sont très différents à mon avis.
Avant les changements, le test a été passé en 434234 ms, et dans l'ensemble, seules quelques classes ont été placées dans un fichier séparé.
C'est peut-être une optimisation, mais honnêtement, je n'y suis pour rien :)
Je ne sais pas, 519188ms (test le plus long) et 256718ms sont très différents à mon avis.
Avant les changements, le test était passé en 434234ms, et en général, il ne mettait que quelques classes dans un fichier séparé.
Peut-être aussi l'optimisation, mais honnêtement je n'ai rien à voir avec cela :)
Envoyer à servicedesk deux versions du code à vérifier ? Sans le code, la réponse est simple : "tout le monde met le code en un seul bloc, donc il n'y a pas de différence".
Peut-être que la pagination des données ou autre chose (comme la mise en cache dans un agent précédemment levé) affectait les résultats ? Les tests doivent être exécutés plusieurs fois après le réchauffement pour éviter les erreurs simples.
N'oubliez pas que la première exécution du test est presque toujours plus longue en raison du fait que l'agent monte en mémoire et construit ses caches. Les passages ultérieurs fonctionnent déjà avec un agent bien préparé.