Erreurs, bugs, questions - page 450
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
construire 478
Parfois en place :
C'est comme ça :
Je veux dire la langue.
Pouvez-vous me dire comment supprimer les cases à cocher avec des chiffres du graphique, je les supprime avec le script, je suis fatigué de cliquer et puis ils réapparaissent, je n'ai pas trouvé dans les paramètres, merci.
Pouvez-vous me dire comment supprimer les drapeaux de chiffres du graphique, je les supprime avec le script, j'en ai assez de cliquer et ils réapparaissent, je ne l'ai pas trouvé dans les paramètres, merci.
Tu n'as pas assez cherché.
dans le menu contextuel de l'onglet "Actualités
Je ne l'ai pas cherché correctement.
dans le menu contextuel de l'onglet "Actualités
Aidez-moi à comprendre le testeur multidevises.
Je comprends que les barres de 15 minutes sur les différentes devises commencent à des moments différents, est-ce que cela doit être le cas ?
Exemple : J'essaie d'obtenir des données sur USDJPY lorsque le testeur fonctionne avec EURUSD M15 sur des prix ouverts.
A chaque étape, j'affiche l'heure et l'offre pour USDJPY :
Aidez-moi à comprendre le testeur multidevises.
Je comprends que les barres de 15 minutes sur les différentes devises commencent à des moments différents, est-ce que cela doit être le cas ?
Oui, ça l'est dans la vraie vie.
Les prix de chaque instrument sont indépendants des autres. Par conséquent, la barre de 15 minutes de quelqu'un commence par un tick à 10:30:01, tandis que la barre de 15 minutes de quelqu'un d'autre commence à 10:30:03 - les différences sont particulièrement grandes la nuit.Regardez les performances du conseiller expert en mode visualisation.
Non, le calendrier.
Pouvez-vous me dire quelle fonction peut être utilisée pour connaître le décalage de la barre si vous connaissez le temps ????.
Merci.