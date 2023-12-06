Erreurs, bugs, questions - page 449
Après-midi.
Pourriez-vous me dire si je peux télécharger l'historique des tics de 4 à 5 pour l'utiliser dans les tests de MT-5.
2. J'aimerais utiliser le test multivalent MT5, mais ma société de courtage n'utilise que MT4 jusqu'à présent, quelle est la solution ?
Merci.
non.
OBJPROP_XOFFSET est utilisé pour positionner le sprite affiché dans l'image. Voir Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET et OBJPROP_YOFFSET) pour plus de détails.
Vous aurez très probablement besoin de OBJPROP_XDISTANCE.
1. Voici une description plus correcte de la fonction(https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringconcatenate); la description actuelle correspond à la réalité
2. Plus de détails sont nécessaires. Non reproductible.
Je ne comprends pas ce que StringConcatenate a à voir avec ça. J'avais une question concernant StringSetCharacter sur le premier point. Je l'ai copié de la documentation sur le site web - https://www.mql5.com/ru/docs/strings/stringsetcharacter.
Pour le deuxième élément, le problème a été résolu en rechargeant l'éditeur. Cependant, j'ai dû remplacer StringConcatenate par une sommation, car la fonction ne fonctionne pas comme prévu. CodeToutes les variables ici sont des chaînes de caractères, non vides. Par conséquent, nous voulons "IndicatorName (XX) Basic" mais nous obtenons "IndicatorName Basic". Je n'arrive pas à comprendre comment cela peut arriver.
Merci. Tout fonctionne.
Le processeur est à noyau unique.
Scénario :
Je lance le test. Au premier lancement, généralement "erreur de synchronisation de l'agent de test".
Redémarrer le test est généralement suffisant.
Sans aucun changement, j'exécute à nouveau le même test. MT5 se bloque.
Dans les versions précédentes, il n'y avait pas de blocage dans ce scénario.
rrr:
Test sur le serveur des développeurs - access.metatrader5.com:443
Il y a un petit inconvénient : tous les symboles ne sont pas présents (mais ceux qui le sont suffisent).
Téléchargez le terminal client MetaTrader 5 en suivant ce lien : https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe.
Oui, j'ai dû faire une erreur sur le premier article. Expliquez ce qui ne va pas dans la description, c'est-à-dire qu'une copie doit être renvoyée ?
Et pour ce qui est de la concaténation, dans votre cas, vous auriez dû écrire quelque chose comme
Des détails, les plus nombreux possibles, ne feraient pas de mal.
Hier et aujourd'hui, la situation a été testée sur un Celeron simple cœur. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le répéter.
Veuillez écrire au Service Desk.
construire 478
Parfois en place :
C'est comme ça :
Je veux dire la langue.