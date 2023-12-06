Erreurs, bugs, questions - page 413
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors dites-moi ce qui sera renvoyé si la fonction réussit.
et ce qu'il retournera s'il échoue, car la documentation ne dit rien à ce sujet...
si je comprends bien, 1 est vrai
0 - faux ? ??????????????
//-----------------------------------------//
Renvoie la valeur d'une propriété correspondante d'un programme mql5 en cours d'exécution.
intMQL5InfoInteger(
intproperty_id// identifiant de la propriété
) ;
Paramètres
identifiant de la propriété
[Identifiant de la propriété. Peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_MQL5_INFO_INTEGER.
Valeur retournée
Valeur de type int.
//---------------------------------------//
Dans cette construction
erreur d'inadéquation du type de données
perte éventuelle de données due à la conversion de type
Peut-être que quelqu'un sait comment le réparer = vraiment ... ?
Merci !
Alors dites-moi ce qui sera renvoyé si la fonction réussit.
et ce qu'il rendra en cas d'échec
La documentation ne dit rien sur l'exécution"ratée" MQL5InfoInteger.
Pour contrôler le succès, utilisez GetLastError.
Quelqu'un sait-il comment le réparer = vraiment ... ?
au type requis.
Je ne sais pas comment vous allez l'introduire alors que la documentation du développeur montre clairement
Ce long en int ne fonctionnera pas comme vous l'écrivez : "cast to the required type".
Il n'y a rien dans la documentation sur l'exécution"ratée" MQL5InfoInteger. il n'y a que des exécutions réussies.
Et pour contrôler le succès, utilisez GetLastError.
Je comprends votre optimisme sceptique,
Merci pour votre aide, passez une bonne journée.
Je ne sais pas comment vous pouvez le citer si la documentation des développeurs montre clairement
Ce long en int ne fonctionnera pas comme vous l'écrivez : "réduire au type requis".
Comme ceci
Ça donne quelque chose comme ça.
Enfin, la première personne qui respire vraiment est apparue pour...
aujourd'hui, merci à TOUS les travaux. Bonne chance !
Je ne peux pas battre iCustom().
Dans Quartet et maintenant dans Fiver, lors de l'extraction des valeurs des indicateurs dans les barres sans signaux.
iCustom() affiche parfois des artefacts différents :
Les données sont extraites comme suit :
La valeur de la variable WorkBar=1 détermine le numéro de la barre dont nous extrayons la valeur du tampon.
Quel pourrait être le problème ? Vous ne pouvez pas utiliser de variables ?
Si vous essayez d'extraire des données de deux tampons différents en un seul tic, vous obtenez parfois le résultat suivant :
Je ne peux pas battre iCustom().
Dans Quartet et maintenant dans Fiver, lors de l'extraction des valeurs des indicateurs dans les barres sans signaux.
parfois iCustom() produit des artefacts différents :
Toujours définir explicitement des valeurs pour toutes les barres des indicateurs. Lire l'article Indicateur par indicateur dans MQL5:
Vous devez définir une valeur pour chaque élément du tampon de l'indicateur, et si la valeur de l'indicateur pour une barre donnée n'est pas définie (non calculée, selon l'algorithme intégré dans l'indicateur), vous devez explicitement définir une valeur vide pour ces cas. Par exemple, la valeur du tampon de l'indicateur est calculée par l'opération de division, et à un moment donné, il peut s'avérer que le diviseur est égal à zéro.