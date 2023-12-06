Erreurs, bugs, questions - page 335
Il s'agissait d'un problème temporaire dû à un certificat de site SSL expiré, il vient d'être corrigé.
Veuillez réessayer.
Pas du tout de possibilité de travailler avec le terminal le week-end... Lorsque l'on essaie d'obtenir des CopyRates à partir d'autres périodes, les délais de 46 secondes sont effrayants...
Pas de tels problèmes en semaine
Le problème reste entier. Et l'email du code de confirmation n'arrive pas
De même. Que faire ?
Plutôt que d'attendre que le problème soit résolu, ils ont écrit...
Pour ces cas, prenez le serveur Alpari ou quelqu'un d'autre (mais il y a un écart à partir de la fin de 2010).
J'ai essayé sur Alpari et Admiral, même chose :(
L'EA utilise-t-il l'historique des ordres(positions) ?
Le temps de fonctionnement du testeur a diminué (test de 2 mois)
de 70-80min à 40-50min et c'est tout simplement parce que le traitement du
l'historique des transactions/ordres a demandé plus de temps et de code qu'une simple vérification de l'historique.
l'enregistrement dans les fichiers ! J'ai donc remplacé le traitement de l'histoire par l'écriture.
Le ralentissement est certainement ressenti et visible.
J'ai exécuté votre EA sur EURUSD M15 depuis le début de 2011 jusqu'à aujourd'hui en mode tous les ticks et il n'a pas été testé pendant plus de 10 minutes. Il est probable que vous n'avez pas envoyé exactement l'EA dont vous parlez ici.
Oui, je vais peut-être jeter un coup d'œil aux archives maintenant - et je posterai l'EA dans la même application !
Merci - j'ai dû me tromper.