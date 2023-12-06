Erreurs, bugs, questions - page 335

Renat:

Il s'agissait d'un problème temporaire dû à un certificat de site SSL expiré, il vient d'être corrigé.

Veuillez réessayer.

AlexSTAL:

Pas du tout de possibilité de travailler avec le terminal le week-end... Lorsque l'on essaie d'obtenir des CopyRates à partir d'autres périodes, les délais de 46 secondes sont effrayants...

Pas de tels problèmes en semaine


Toujours un problème, étrange. Je ne peux pas non plus ouvrir de compte de démonstration
Le problème reste entier. Et l'email du code de confirmation n'arrive pas

Le problème

 
asv:

Le problème reste entier. Et l'email du code de confirmation n'arrive pas



Même chose ici. Que faire ?
 
voinG:
De même. Que faire ?

Plutôt que d'attendre que le problème soit résolu, ils ont écrit...

Pour ces cas, prenez le serveur Alpari ou quelqu'un d'autre (mais il y a un écart à partir de la fin de 2010).

 
alexluek:

Plutôt que d'attendre que le problème soit résolu, ils ont écrit...

Pour ces cas, prenez le serveur Alpari ou quelqu'un d'autre (mais il y a un écart à partir de la fin de 2010)

j'ai essayé chez alparlie et admiral, même chose :(
 
asv:
J'ai essayé sur Alpari et Admiral, même chose :(
Alors nous devons juste attendre. Probablement pas avant lundi au plus tard, ils résolvent les problèmes en un ou deux jours.
 
alexluek:

Pour ces cas, prenez le serveur Alpari ou autre chose (mais il y a un écart à partir de fin 2010)...

Ils sont souvent en retard sur les développeurs en ce qui concerne la construction...

Donc vous ne pouvez obtenir la version actuelle qu'à partir de "ce" serveur...

 
Swan:
L'EA utilise-t-il l'historique des ordres(positions) ?

Le temps de fonctionnement du testeur a diminué (test de 2 mois)

de 70-80min à 40-50min et c'est tout simplement parce que le traitement du

l'historique des transactions/ordres a demandé plus de temps et de code qu'une simple vérification de l'historique.

l'enregistrement dans les fichiers ! J'ai donc remplacé le traitement de l'histoire par l'écriture.

Le ralentissement est certainement ressenti et visible.

 
alexluek:

Le temps de fonctionnement du testeur a diminué (test de 2 mois)

de 70-80min à 40-50min et c'est tout simplement parce que le traitement du

l'historique des transactions/ordres a demandé plus de temps et de code qu'une simple vérification de l'historique.

l'enregistrement dans les fichiers ! J'ai donc remplacé le traitement de l'histoire par l'écriture.

Et le ralentissement est bien sûr ressenti et vu.

J'ai exécuté votre Expert Advisor sur l'EURUSD M15 depuis le début de l'année 2011 jusqu'au jour actuel en mode all ticks et il n'a pas été testé pendant plus de 10 minutes. Vous m'avez probablement envoyé un EA différent de celui dont vous parlez ici.
 
Rosh:
J'ai exécuté votre EA sur EURUSD M15 depuis le début de 2011 jusqu'à aujourd'hui en mode tous les ticks et il n'a pas été testé pendant plus de 10 minutes. Il est probable que vous n'avez pas envoyé exactement l'EA dont vous parlez ici.

Oui, je vais peut-être jeter un coup d'œil aux archives maintenant - et je posterai l'EA dans la même application !

Merci - j'ai dû me tromper.

