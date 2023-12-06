Erreurs, bugs, questions - page 154
Pour une raison quelconque, je ne peux pas obtenir les données de l'indicateur en utilisant la bibliothèque standard. Voici le script :
Voici le résultat de son opération :
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 9 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 8 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 7 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 6 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 5 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 4 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 3 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 2 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 1 ] = 1.797693134862316e+308
2010.10.04 13:31:17 TestIndicator (AUDUSD,H1) Prix[ 0 ] = 1.797693134862316e+308
Apparemment, EMPTY_VALUE est affiché à la place des valeurs.
Qu'est-ce que je fais de mal ?
Essayez d'ajouter
price_source.Refresh(-1);
Avant de demander des données.
Merci, c'est utile. Il serait bon d'en tenir compte dans l'aide.
void CIndicator::Refresh(int flags)Je comprends donc que les drapeaux sont un masque binaire des délais qui sont rafraîchis ? Si -1, alors toutes les TF sont rafraîchies ?
Exactement. Vous pouvez utiliser des constantes de visibilité des objets.
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/objectconstants/visible
Je ne comprends pas, j'ai dû le rater. Ceci :
compile normalement. C'est censé être comme ça ?
Je comprends donc que l'optimiseur considère la méthode comme non utilisée avant la compilation et que, par conséquent, le message d'erreur 111 n'est pas généré.
+En outre, les méthodes inutilisées présentant des erreurs d'implémentation sont compilées sans message.
Mon problème intéresse-t-il quelqu'un ?
https://www.mql5.com/ru/forum/2172/page1
Il y a aussi un problème.
Les tableaux ne sont initialisés que lorsque l'indicateur démarre.
Cela correspond à une sorte d'erreur dans le zigzag standard :
Oui, vos messages ont été vus.
J'essaie de le faire à nouveau.
Il y a aussi un problème.
Les tableaux ne sont initialisés que lorsque l'indicateur démarre.
Cela correspond à une sorte d'erreur dans le zigzag standard :