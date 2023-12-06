Erreurs, bugs, questions - page 152
Où exactement ?
Merci beaucoup, très pratique ! ))
Merci pour votre message.
Il est vrai que la connexion est d'abord tentée et que l'aide est téléchargée sans utiliser de proxy. Les paramètres du proxy ne commencent à être utilisés que si la connexion directe échoue.
Nous allons y jeter un coup d'œil.
Oups... c'est quoi le miracle, ils ont interdit de suivre ?)
Sinon ce serait dommage, comme dans mt4 tout le code est sur la paume de votre main....
Chers développeurs, j'espère que vous vous êtes assurés que les programmes dans MQL5 ne sont pas décompilés ?
Ce serait une honte de voir tout le code de mt4 comme dans la paume de votre main...
Pour cette raison, les développeurs n'intègrent pas le débogage des DLL, comme le demandent certaines personnes. Pour que le décompacteur n'apparaisse pas.
Espérons que notre travail soit protégé ! :)
Et dans MT4, même sans débogage, il est apparu :)
Comme l'ont écrit les développeurs, ils ont autorisé le débogage des DLL dans MT4 et un décompilateur est apparu immédiatement. La protection du code est leur principal objectif dans MQL5.
Il est apparu dans MT4 sans aucun débogage :)
Bonjour !
Comment rendre une variable déclarée dans un bloc, visible dans d'autres blocs?