alexvd:
Où exactement ?
 
2 MQ Récemment, j'ai enfin pu goûter à la bibliothèque standard!!! Surtout les tableaux et les opérations commerciales.

Merci beaucoup, très pratique ! ))

 
gwend:

Merci pour votre message.

Il est vrai que la connexion est d'abord tentée et que l'aide est téléchargée sans utiliser de proxy. Les paramètres du proxy ne commencent à être utilisés que si la connexion directe échoue.

Nous allons y jeter un coup d'œil.

Pourquoi, le pare-feu attrape la première tentative et saute la seconde, pour la première fois. ))
 
EQU:

Oups... c'est quoi le miracle, ils ont interdit de suivre ?)


Je n'ai pas eu de réponse du serveur en une minute.
 
Chers développeurs, j'espère que vous vous êtes assurés que les programmes dans MQL5 ne sont pas décompilés ?
Sinon ce serait dommage, comme dans mt4 tout le code est sur la paume de votre main....
 
mrProF:
C'est pourquoi les développeurs n'intègrent pas le débogage des DLL, comme certains l'ont demandé. Pour que le décompacteur n'apparaisse pas.
 
sergey1294:
Espérons que notre travail soit protégé ! :)
 
Comme l'ont écrit les développeurs, ils ont autorisé le débogage des DLL dans MT4 et un décompilateur est apparu immédiatement. La protection du code est leur principal objectif dans MQL5.
Dans MT4, il existe une option de débogage du code dans d'autres logiciels. D'après ce que j'ai compris, la nouvelle version ne prend pas en charge cette fonctionnalité...
 

Bonjour !

Comment rendre une variable déclarée dans un bloc, visible dans d'autres blocs?

