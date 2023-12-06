Erreurs, bugs, questions - page 129
Comparaison des données reçues après chaque tic avec le graphique M1. Parfois, le graphique M1 n'affiche pas les données si le tick s'est produit à hh:mm:01 ou hh:mm:59 et l'apparence des bougies devient différente de celle attendue.
Pourriez-vous la décrire plus en détail ?
J'ai remarqué cela sur un compte de démonstration NordFX-Server lorsque j'écrivais tous les ticks dans ma base de données sur MS SQL server. Voici le temps des ticks et des quotes, date 14.09.2010 (EURUSD) :
14:06:01 1,2847
14:06:03 1,2847
14:12:01 1,2842
MetaTrader 5 build 324 (08 Sep 2010)
1. Aviez-vous MetaEditor ouvert avec du texte éditable ou des tests en cours lorsque vous avez appuyé sur "Restart" ?
2. Après avoir appuyé sur "Restart" et fermé le terminal, a-t-il démarré tout seul ou l'avez-vous démarré manuellement ?
Si vous l'exécutez vous-même, combien de temps environ après avoir fermé le terminal l'avez-vous lancé manuellement ? (5-30-60 secondes ?)
3. Avez-vous des anti-virus installés ?
1. le MetaEditor était ouvert avec du texte éditable.
2. une fois, MT a démarré toute seule (mais j'ai dû attendre longtemps - sec 60..120), la deuxième fois, j'ai démarré MT toute seule, mais elle aussi, elle "roulait" pas vite...
3. Un Kaspersky sous licence est installé.
je viens de découvrir par hasard... comment j'ai obtenu le prix de l'eurodollar de 1,29559553 dans le terminal ? ???
je viens de découvrir par hasard... comment j'ai obtenu le prix de l'eurodollar de 1,29559553 dans le terminal ? ???
Cela signifie que cette position est le résultat de plusieurs transactions sur un symbole donné. En conséquence, vous voyez un prix moyen pondéré de la position.
Wow... Je pensais que c'était un pépin...
Je suggère à l'administration de créer au moins deux sujets dans un endroit bien visible avec uniquement des messages (faits, code spécifique) sur le sujet, SANS discussion.
1. Migration de MQL4 vers MQL5.
2. Les secrets de MQL5.
Dmitriy2:
1. Comment est-ce possible sans discussion ? Et parler... ? :)
2. Les secrets sont des secrets que certaines personnes doivent connaître...
Non, c'est quand tu as parlé, que tu as trouvé une solution, et que le résultat est dans ce fil. Tu sais, comme un fait.
Et les secrets sont comme le prix moyen pondéré, etc., et beaucoup d'autres choses que vous apprenez par accident.