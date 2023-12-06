Erreurs, bugs, questions - page 128
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
comment obtenir la date et l'heure dans un format digeste (13-09-2010 20:39), car
Il écrit, mais il jure... Je voudrais qu'il n'y ait pas d'erreurs dans le compilateur.
comment obtenir la date et l'heure dans un format digeste (13-09-2010 20:39), car
Il écrit, mais il jure... Je veux qu'il soit sans erreur de compilation...
Je pense que oui...
et si vous le voulez toujours dans ce style :
comment traduire correctement en ligne
Je suppose que oui...
et si vous le voulez toujours dans ce style :
comment traduire correctement en ligne
Question pour les développeurs
Si, après avoir placé un ordre en exécutant la méthode my_trade.OrderOpen() de la classe CTrade, je reçois un code du serveur via la méthode my_trade.ResultRetcode()
10008
COMMERCE_RETCODE_PLACÉ
Commande passée
10028
TRADE_RETCODE_LOCKED
Demande bloquée pour traitement
si dans ce cas :
1) répéter la méthode my_trade.ResultRetcode() jusqu'à ce qu'un nouveau code soit reçu (éventuellement 10009 ?). En d'autres termes, le serveur générera-t-il indépendamment un nouveau code pour la demande précédente et le ticket en cas de succès ?
2) Répétez la méthode my_trade.OrderOpen() avec les mêmes paramètres et la méthode my_trade.ResultRetcode() pour obtenir le nouveau code.
3) Attendez que la méthode my_trade.ResultOrder() reçoive le ticket et que l'événement OnTrade() ouvre l'ordre.
4) Une autre option. Laquelle ?
Win7, x64. Terinal est installé, x64 bien sûr, build 324.
Mais la mise à jour (build 328) ne s'installe pas automatiquement ou par téléchargement. Peut-être que la nouvelle version est seulement pour x32 ?
Win7, x64. Terinal est installé, x64 bien sûr, build 324.
Mais la mise à jour (build 328) ne s'installe pas automatiquement ou par téléchargement. Peut-être que la nouvelle version est seulement pour x32 ?
Bild pour toutes les versions.
1. Veuillez vérifier s'il y a deux processus terminal64.exe dans la liste des processus (c'est-à-dire un processus terminal64.exe supplémentaire) ?
Vous pouvez fermer le terminal et supprimer tous les processus de terminal64.exe qui ne sont pas fermés. Après cela, la mise à jour devrait réussir.
2. Après avoir téléchargé la mise à jour, avez-vous simplement appuyé sur "Redémarrer" ?
3. L'UAC est-il activé ?
4. Dans quel répertoire le terminal est-il installé ?
5. Que voulez-vous dire par télécharger il ne s'installe pas ? Voulez-vous dire que vous avez téléchargé l'installateur web du terminal et essayé de l'installer ? Par quelles erreurs l'installation est-elle passée ?
Bild pour toutes les versions.
1. Veuillez vérifier s'il y a deux terminal64.exe (c'est-à-dire un processus terminal64.exe supplémentaire) dans la liste des processus ?
Vous pouvez fermer le terminal et supprimer tous les processus de terminal64.exe. Après cela, la mise à jour devrait être réussie.
2. Après avoir téléchargé la mise à jour, avez-vous simplement appuyé sur "Redémarrer" ?
3. L'UAC est-il activé ?
4. Dans quel répertoire le terminal est-il installé ?
5. Que voulez-vous dire par télécharger il ne s'installe pas ? Voulez-vous dire que vous avez téléchargé l'installateur web du terminal et essayé de l'installer ? Par quelles erreurs l'installation est-elle passée ?
1. le processus terminal64.exe est un.
2. Oui, j'ai cliqué sur "Redémarrer".
3. Je ne suis pas sûr de l'UAC.
4. Répertoire par défaut, je n'ai rien changé pendant l'installation initiale.
5. Oui, j'ai téléchargé l'installateur web et réinstallé le terminal. Il n'y a pas eu d'erreurs. Mais dans l'aide, c'était la construction 324 et ça l'est toujours.
Maintenant, la nouvelle version a été automatiquement téléchargée lorsque j'ai relancé le terminal et 328 a été installé... Désolé pour le dérangement.
1. Le processus terminal64.exe en est un.
2. Oui, appuyez sur "Redémarrer" .
3. Je ne suis pas sûr de l'UAC.
4. Répertoire par défaut, je n'ai rien changé pendant l'installation initiale.
5. Oui, j'ai téléchargé l'installateur web et réinstallé le terminal. Il n'y a pas eu d'erreurs. Mais dans l'aide - comme il a été 324 construire, il est toujours.
1. Aviez-vous MetaEditor ouvert avec du texte éditable ou des tests en cours lorsque vous avez cliqué sur "Restart" ?
2. Après avoir cliqué sur "Restart" et fermé le terminal, a-t-il démarré tout seul ou l'avez-vous démarré manuellement ?
Si vous l'avez exécuté vous-même, combien de temps après avoir fermé le terminal l'avez-vous lancé manuellement ? (5-30-60 secondes ?)
3. Avez-vous des anti-virus installés ?