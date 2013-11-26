Problèmes avec le forum. - page 10
Non.
Je vous l'ai dit, j'ai écrit un message, je l'ai envoyé, j'en ai écrit un deuxième, il est apparu... et voilà, il ne fonctionne plus.
Je vais essayer de redémarrer, mais quelle est la connexion...
Peut-être changez-vous souvent d'adresse IP ? Vous pouvez le voir dans les journaux.
Si vous ne voulez pas être exclu si votre adresse IP change trop souvent, vous devez désactiver "Contrôle de la session par adresse IP" dans votre profil. Je l'ai déjà désactivé pour vous - voyez comment il fonctionne maintenant.
Je ne vais pas me faire virer du site, je suis au courant de l'histoire de l'IP.
Elle le fait
être rejeté sur la page 1 lors de l'ajout d'un message ..
mais le poste n'est pas ajouté et l'autorisation n'est pas perdue.
Mise à jour un post ajouté, maintenant l'édition ne fonctionne pas - la page se rafraîchit en vain... Non, quelque chose est cassé.
Le problème est le lien wiki http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%EE%EB%EE%F2%EE%E5_%F1%E5%F7%E5%ED%E8%E5
Lorsqu'on l'ajoute à un article (via un "lien"), l'article n'est pas ajouté, il revient à la première page de la branche.
J'ai remarqué que l'évaluation de l'utilisateur est passée en moins.
Est-ce un bug ou y a-t-il une raison ?
La recherche ne fonctionne pas. :(
Opera 11.61.
P.S.
Cela fonctionne dans Chrome.
Lorsqu'il y a beaucoup d'amis, un trou apparaît dans le profil :
C'est gênant.
