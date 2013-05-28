Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 10

Apparemment, ils font référence aux grands retraits pour les paragraphes (<p>...</p>). OK, faisons-le un peu plus petit.
 

Ces lignes ici,

traduit simplement

en appuyant sur la touche Entrée.

---

et ces lignes ici,
pour que ça ait l'air normal,
vous devez écrire, ou plutôt traduire avec shift+enter.

 
kombat:

Ce sont les lignes,

Nous avons modifié le formatage de la balise <P> afin qu'elle puisse fonctionner correctement comme un paragraphe indenté.

Cette approche permet de rendre automatiquement le texte visuellement correct (surtout dans les articles), et nous avons des tonnes de contenu textuel. Shift + Enter vous donne juste un saut de ligne à travers la balise <BR>.

murad:
Ne le réduisez pas.
 
Lors du téléchargement d'un avatar dans le profil, l'image est décalée de quelques pixels vers la droite.
sergeev:

Déjà corrigé. Sera disponible après la prochaine mise à jour
 

Je voulais aller directement dans les annales du forum, mais je pense que c'est plus approprié ici.

Veuillez changer cette série de lettres.



à quelque chose de plus significatif.

 
J'ai remarqué la même chose aujourd'hui. Je pensais que l'internet était en panne.
 
aEaLbaJaBa aNaEaDaObbaPaNa est "service indisponible" en codage ISO-8859-5 → UTF-8
 
newdigital:
Oui, mais c'est plus drôle :)

J'ai immédiatement pensé que c'était un test administratif amusant - Un crapaud yolba, et nada obana. :))

