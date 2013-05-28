Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 3
Et le lien vers la liste des sujets est également absent.
Notez les icônes à côté du sujet de la discussion.
pourquoi la première page a 11 messages, mais la deuxième page en a 10 ? est-il possible de créer un indicateur individuel "nombre de commentaires par page" ?
pourquoi la première page a 11 messages, mais la deuxième page en a 10 ? est-il possible de créer un indicateur individuel "nombre de commentaires par page" ?
La première page comporte 1 sujet + 10 commentaires. Toutes les autres pages ne comportent que des commentaires.
Je vais devoir réfléchir aux réglages individuels
Notez les icônes à côté du sujet de la discussion.
C'est extrêmement gênant. Lorsque vous lisez une page, vous devez faire défiler la page pour atteindre la liste des sujets.
Je pense qu'il est un peu malvenu d'aller sur le lien "Discussion générale". Il semble que la privation de clic devrait être faite...
Oh, c'est rapide ! Le forum est comme MQL5
C'est probablement parce qu'il est encore vide... en général, la vitesse du forum mql4 est très élevée !
l'ancien forum restera en parallèle ?
J'aimerais voir dans le nouveau forum MQL5
champs
SKYPE
ICQ
Où est la flèche favorite qui indique qu'il y a des messages non lus dans le fil de discussion ?
Il se passe quelque chose, disons une heure, et les "sujets en gras" apparaissent,
Je veux dire, c'est comme s'il y avait de nouveaux messages, tu y vas et c'est toujours la même chose...
un problème ?
Les combattants du front invisible travaillent... :)