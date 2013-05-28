Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 5
Pourquoi ne continuons-nous pas les fils ici ?
Le test bêta de MetaTrader 5 a commencé
Liste des changements dans les builds de MetaTrader 5 Client Terminal
https://www.mql5.com/ru/docs
Deux liens supplémentaires dans le navigateur de gauche sont clairement nécessaires :
- télécharger comme *.chm
- télécharger en tant que *.pdf (si nécessaire)
D'accord !
Doit-on comprendre qu'il y aura des services tels que l'accès depuis le terminal par μl,
comme la lecture des taux d'intérêt actuels et d'autres informations liées au marché ?
Ou s'agit-il de services comme une bibliothèque de codes ?
À propos, il existe une proposition visant à accumuler le "code établi" développé par les utilisateurs,
et disponible pour une mise à jour via le terminal, une sorte de dépôt...
Nous ne dévoilerons pas encore la liste complète des services, nous montrerons tout lors de la sortie des nouvelles versions.
En fait, de nouvelles versions de MQL5.community seront disponibles tous les 1 à 3 jours.
Il s'avère que tu ne peux pas cliquer sur Discussion Générale pour rafraîchir la page. Vous devez appuyer sur f5 - c'est ennuyeux.
Un rappel sur le "bumping" avec des images...
Qui montrent où et ce que vous ne pouvez pas voir...
Regardez la page d'accueil, aucun nouveau message.
Ouvrez le fil et il y a...
Il y a encore des problèmes avec la mise en cache et les statuts de lecture, ce qui conduit à ces effets. Nous allons le corriger dans les prochains jours.
ok !
Rien ne presse, tant que ce n'est pas oublié...
Renat, je voudrais aborder un autre sujet - la FAQ. C'est simplement une chose nécessaire. Après avoir couvert un sujet ou une question, il est beaucoup plus facile de répondre à une personne par un lien que de décrire le sujet une nouvelle fois. Qu'en pensez-vous ?
J'ai déjà expliqué notre politique en matière de FAQ :
La FAQ est une chose complètement inapplicable et non évolutive. On pourrait arguer que personne n'irait lire une FAQ d'emblée.
Une FAQ de taille décente devient elle-même un monstre, nécessitant structure et recherche. Comme d'habitude, "si tu tues le dragon, tu deviens le dragon".
Nous avons notre propre compréhension pratique et éprouvée de la manière de relever le défi de fournir des informations et des formations à grande échelle et gratuitement.
Gardez à l'esprit que sur la page principale du forum, les sujets sont triés par date de dernière modification (date du dernier commentaire), et dans la catégorie du forum ("Discussion générale" dans ce cas), ils sont triés par priorité et seulement ensuite par date de modification. Le statut de lecture d'un utilisateur particulier n'affecte pas l'ordre de tri des sujets - les sujets non lus ne sont pas plus élevés.
Les captures d'écran postées ci-dessus sont conformes à ces règles. Le seul point est le sujet "Format pour le stockage des données historiques" - il semble avoir été créé juste au moment où la première capture d'écran a été faite, mais la seconde n'a pas encore été réalisée.