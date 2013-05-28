Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires.
Petit problème, les lettres et les chiffres se chevauchent.
J'ai des polices de caractères non standard (agrandies), c'est peut-être pour cela.
HideYourRichess, j'ai le même problème. Les polices sont standard, le navigateur est IE 8.
Dans les FF aussi...
La taille du champ doit être fixe.
Je me demande si la section Documentation contient la dernière version de l'aide mt5 ?
Il est mis à jour à chaque fois que le site mql5.com est mis à jour.
Super.
Bon sang, comment se fait-il que tu aies plus de postes que moi !
Oh, c'est génial.
Je suppose que ça s'appelle repartir à zéro. Pas élevé. Pas si important.
si vous cliquez sur un sujet dans la liste, le dernier message irait directement à...
ferait...
Non, c'est juste amusant de voir un gars avec autant de messages sur un nouveau forum vide. De toute évidence, ce sont les développeurs.
le sabotage lui-même.
Nos avatars restent sur l'ancien site.