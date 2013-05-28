Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 7
Il n'y a pas de branche pour tester le terminal. Ou y a-t-il une nouvelle branche pour chaque observation ?
"Se souvenir de l'utilisateur" ne fonctionne pas...
Merci pour le message. Déjà corrigé.
J'aimerais voir sur la page principale de mql5.ru une liste de sujets comme sur https://www.mql5.com/ru/forum.
En général, c'est très peu pratique (pas ergonomique et sans lien), il faut cliquer 2 ou 3 fois avant d'arriver au sujet souhaité... En général, ce point n'a pas été réfléchi.
parfois le forum donne ça. - Un lien vers une page vide. Opera 10.10
Je l'ai déjà réparé.
pour ainsi dire glitchy lors de la sauvegarde d'un profil :(
Je voulais écrire patriotiquement que je suis de Russie...
Utilisez-vous Chrome ? Malheureusement, il présente des problèmes connus avec les expressions régulières (avec des lettres non latines), qui n'ont pas encore été corrigés. Nous allons essayer de trouver une solution de contournement à notre tour.
Serait-il possible d'ajouter un indicateur de "présence de l'utilisateur" sur le forum ? c'est-à-dire que l'utilisateur est actuellement en ligne... un peu comme dans ICQ.
Cette fonctionnalité était prévue dans les plans. Je ne pense pas que nous ayons longtemps à attendre.
N'oubliez pas d'ajouter l'option "rester incognito" à votre profil.
Pour ma part, je ne veux pas être vu...