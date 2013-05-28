Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 6
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Puis, alternativement, dans l'en-tête de la section, où le nombre de sujets (14) est (14 / 2) où 2 est le nombre de sujets avec de nouveaux messages.
faire et le nombre de non lus, ce qui fera apparaître le bumping en cliquant sur ce lien.
une suggestion un peu enfantine : ajouter des smileys. cela rendrait la communication plus vivante... ;)
Par exemple, avec des arcs - comme dans Skype. Il y a beaucoup d'émotions amusantes.
Une flèche hyperliée vers non-lu est la toute première et la plus urgente.
Une flèche hyperliée vers non-lu est la toute première et la plus urgente.
Je me joins...
:)
Le sujet peut être promu au sommet en supprimant le message de promotion. Était-ce l'intention ?
:)
Le sujet peut être promu au sommet en supprimant le message de promotion. Était-ce l'intention ?
Veuillez préciser ce que vous entendez par là.
Il suffit d'ajouter un commentaire puis de le supprimer ?
Veuillez être plus précis, que voulez-vous dire ?
Il suffit d'ajouter un commentaire et de le supprimer ensuite ?
Exactement. Conclusion : aucune mise à jour réelle n'a eu lieu, et le sujet est déplacé vers la première ligne.
Et, si je ne me trompe pas, cette astuce change le statut de l'icône de sujet "lu". Mais je ne peux pas vérifier ce dernier par moi-même.
données brutes :
- IE 6
- Connecté + "remember user" (se souvenir de l'utilisateur)
- vue de la page
- F5 - rafraîchir la page
résultat :
- Aller à la partie anglaise du forum sans le dernier login.
- "backspace" - n'est pas disponible.
- Ré-ouvrir le forum MQL5 - voir la version anglaise.
- Appuyez sur "ru" - autorisation requise
...
"remember user" - ne fonctionne pas...
...
"remember user" ne fonctionne pas...
Vérifier.
Avant cela, il y avait un autre "pliz fime minutes pour mettre à jour".
et après cela, la connexion est devenue "oubliable", je dois me connecter à chaque fois,
bien que je le fasse régulièrement...