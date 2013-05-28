Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 8

Nouveau commentaire
 

 
DDFedor :

merci pour votre message. les corrections ont été faites et les barres de défilement devraient maintenant apparaître. (n'oubliez pas de mettre à jour le contenu de la fenêtre de code)

 
Je n'arrête pas de me faire jeter de la connexion...
 
kombat :
Je n'arrête pas de me faire jeter de la connexion...

Veuillez vérifier si vous avez activé le mode de liaison IP dans les paramètres de votre profil?

 
alexvd   :

Veuillez vérifier si vous avez activé le mode de liaison IP dans les paramètres de votre profil ?


Oui, il est activé.

Ok... Jusqu'ici tout va bien, je ferai attention s'il y a un problème.
 

Les commentaires sur les articles sont étranges. Le navigateur est IE8 (l'activation du mode de compatibilité ne change rien à la situation).

[Supprimé]  
Merci, nous sommes déjà au courant de ce problème et nous travaillons sur une solution. Il est probable que l'aperçu des commentaires soit entièrement remanié.
 

Encore une remarque : tout en bas des pages, à la ligne "MQL5 : systèmes de trading mécaniques et test de stratégies de trading dans MetaTrader", le lien pointe vers le site MT4, alors que MQL5 fait référence à la prochaine version du terminal.

[Supprimé]  
lea   :

Encore une remarque : tout en bas des pages, à la ligne "MQL5 : systèmes de trading mécaniques et test de stratégies de trading dans MetaTrader", le lien pointe vers le site MT4, alors que MQL5 fait référence à la prochaine version du terminal.

Merci, nous l'avons corrigé.

 
Dans la section Articles , je clique surMes articles- sur le côté droit, vous voyez non pas la dernière édition (prête à être publiée), mais la dernière version provisoire
12345678910
Nouveau commentaire