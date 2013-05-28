Le forum semble fonctionner, mais il y a des commentaires. - page 8
merci pour votre message. les corrections ont été faites et les barres de défilement devraient maintenant apparaître. (n'oubliez pas de mettre à jour le contenu de la fenêtre de code)
Je n'arrête pas de me faire jeter de la connexion...
Veuillez vérifier si vous avez activé le mode de liaison IP dans les paramètres de votre profil?
Veuillez vérifier si vous avez activé le mode de liaison IP dans les paramètres de votre profil ?
Oui, il est activé.Ok... Jusqu'ici tout va bien, je ferai attention s'il y a un problème.
Les commentaires sur les articles sont étranges. Le navigateur est IE8 (l'activation du mode de compatibilité ne change rien à la situation).
Encore une remarque : tout en bas des pages, à la ligne "MQL5 : systèmes de trading mécaniques et test de stratégies de trading dans MetaTrader", le lien pointe vers le site MT4, alors que MQL5 fait référence à la prochaine version du terminal.
Merci, nous l'avons corrigé.