Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 20
2. ce format n'est pas du tout pratique, surtout si quelque chose doit être modifié dans la gamme. J'enregistre simplement les paramètres et je les lis ensuite - c'est vraiment rapide et pratique.
Il existe une plage par défaut et une plage définie par l'utilisateur. Le second est le comportement par défaut. Default - obtient rapidement la gamme que l'auteur a définie.
3. Pourquoi optimiser les conseillers experts sur le marché ? L'auteur du conseiller expert doit le faire.
Non, il ne devrait pas.
Attendez, le conseiller expert est un produit fini. Son auteur devrait savoir mieux que les utilisateurs comment il fonctionne.
Pour moi, en tant qu'utilisateur, pourquoi achèterais-je/louerais-je un produit qui doit être réglé avec précision, et qui plus est, sans formation adéquate et sans connaissance des algorithmes de son fonctionnement ?
Nous parlons peut-être de choses différentes, mais le produit doit être prêt à fonctionner. Vous n'achetez pas une voiture dans laquelle vous devez également régler le micrologiciel du moteur, de la boîte de vitesses, etc. C'est la même chose avec le conseiller expert - il doit fonctionner dès le départ.
Merci, votre point de vue est clair.
Voir comment traiter correctement les fichiers *.set :
Ces paramètres prédéfinis sont ensuite disponibles dans le menu contextuel des paramètres du testeur.
Est-ce que je comprends bien que le redémarrage de l'AG ajoute ses passes au fichier opt existant ?
Merci beaucoup pour cet excellent exemple ! Beaucoup de choses utiles.
Vous installez vos rétroviseurs, votre siège, n'est-ce pas ? Pire encore, vous faites également le plein d'essence, d'huile si nécessaire et d'autres fluides techniques. Et je crois que tu nettoies même le cendrier quand il est plein. )))
