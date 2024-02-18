Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 80
Je l'ai fait, ça n'a pas montré de conneries. Ce qui est déroutant c'est que le décalage devrait probablement être -720
P.S. Encore une fois, je sais que le décalage +2 heures - écrit sur le site, mais le robot ne le sait pas.
Il n'est pas nécessaire de croire les sites web. La durée réelle du poste est de 3 heures.
Le résultat demandé : "Find the current time TimeServer()" Je n'ai pas bien compris, peut-être que je fais quelque chose de mal.
Vérifié sur les 4 bornes, c'est correct.
Merci pour votre temps !
fxsaber, 2018.04.03 06:26
fxsaber, 2018.04.06 08:20
Si vous devez modifier certaines propriétés d'un symbole personnalisé, dans certains cas, cela doit être fait AVANT d'importer des citations.
Je recommande donc vivement de définir d'abord toutes les propriétés du symbole, puis de procéder à l'importation.
Par exemple, si vous voulez définirSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE et SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, vous devez le faire avant d'importer les ticks/bars.
Les grands tableaux sont agréables, mais n'oubliez pas que la taille compte.
Cela n'a rien à voir avec cela.
Qui sait...
Après tout, un élément de MqlRates pèse 60 octets.
Bien sûr, si vous n'utilisez qu'un seul tableau de 10000 éléments, tout va bien.
Mais si vous avez un tas de tableaux de ce type composés de caractères synthétiques, et que chacun d'entre eux a une taille de 100 000, vous serez confronté à une forte baisse (de plus d'un ordre de grandeur) de la vitesse d'accès aux éléments du tableau.
Il n'y a pas de mal à garder un œil sur l'optimisation de la taille des tableaux, et c'est un bon style. C'est tout. J'ai seulement dit que c'était quelque chose à garder à l'esprit.
L'exemple ne fait aucunement référence à la taille des tableaux. Il ne s'agissait pas d'appeler la demande d'historique depuis le serveur de commerce et donc d'obtenir les barres déjà présentes dans le Terminal le plus rapidement possible.
Oui, je ne sais pas de quoi il s'agissait.
Je viens de voir votre ligne de code, qui va probablement créer un tableau plus grand que la taille du cache du CPU.