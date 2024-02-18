Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 82
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
S'il vous plaît :
Voici la ligne en question à l'origine
A l'origine, il s'agit de cette ligne.
Et je ne parle que de l'approche générale. Les gens le regardent et, à un niveau subconscient, apprennent que c'est comme ça que ça doit être. Et ensuite : "MQL5 est plus compliqué que MQL4, parce que beaucoup de contrôles doivent être effectués". J'ai lu une telle déclaration dans un fil de discussion aujourd'hui.
Je parlais juste de l'approche générale. Les gens le regardent et, à un niveau subconscient, apprennent que c'est comme ça que ça doit être. Et ensuite : "MQL5 est plus compliqué que MQL4, parce que beaucoup de contrôles doivent être effectués". Aujourd'hui même, j'ai lu une telle déclaration dans un fil de discussion.
Ce n'est pas du tout pour les débutants.
Ce fil de discussion n'est pas du tout destiné aux nouveaux arrivants.
Béni soit celui qui croit. Il y a 10 minutes à peine, une question a été posée ici par un nouveau venu qui a probablement lu le fil de discussion. Artem a déplacé sa question dans un autre fil. Pensez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup ? Malheureusement, non. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus.
Béni soit celui qui croit. Il y a 10 minutes à peine, une question a été posée ici par un nouveau venu qui avait probablement lu le fil de discussion. Artem a déplacé sa question dans un autre fil. Pensez-vous qu'il n'y en a pas beaucoup ? Malheureusement, non. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus.
Une fois encore, ce fil de discussion n'est pas destiné aux débutants. Les actions du modérateur sont dictées par celui-ci.
Ce fil de discussion n'étant pas destiné aux débutants, les professionnels pourront peut-être me donner une réponse ici.
J'ai rencontré un problème d'impossibilité de faire une capture d'écran avec un certain nombre de barres, c'est-à-dire que la barre de gauche est facile à trouver, mais la façon d'ajuster la taille de la capture d'écran pour qu'elle corresponde au nombre de barres spécifié n'est pas claire - le résultat varie constamment en fonction du zoom et du mode plein écran (F11).
Veuillez m'aider à résoudre ce problème.
Ce fil de discussion n'étant pas destiné aux débutants, les professionnels pourront peut-être me donner une réponse ici.
J'ai rencontré un problème d'impossibilité de faire une capture d'écran avec un certain nombre de barres, c'est-à-dire que la barre de gauche est facile à trouver, mais la façon d'ajuster la taille de la capture d'écran pour qu'elle corresponde au nombre de barres spécifié n'est pas claire - le résultat varie constamment en fonction du zoom et du mode plein écran (F11).
Veuillez m'aider à résoudre ce problème.
Prenez une idée d'ici.
Prenez l'idée d'ici.
Merci, mais ce script enregistre également de manière incorrecte.
Sur mon écran, la limitation sur le côté droit est marquée par une ligne verticale, et la capture d'écran a largement dépassé cette ligne.
Merci, mais ce script enregistre tout aussi mal.
Relisez ma réponse. Ouvrez le code source court, comprenez-le et... profit !