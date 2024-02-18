Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 79
Je voudrais obtenir l'heure du serveur selon l'heure GMT.
Voici ce que vous obtenez lorsque vous exécutez le script. Il y a une sortie spéciale de deux valeurs : TimeGMT et TimeServerGMT, de sorte que vous pouvez vérifier si elles coïncident.
Si elles sont identiques, vous n'avez pas d'erreur.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Bibliothèques : TypeToBytes
fxsaber, 2018.03.31 09:24
Sparam a une limite de longueur. L'avez-vous pris en compte ?
Sparam a une limite de longueur.
Oui, 128 octets.
Avez-vous pris cela en compte ?
Non, c'est ce qu'on peut voir. L'exemple de sparam est donné comme l'une des variantes de stockage de chaînes de caractères.
Vous pouvez rendre le code plus compliqué (l'envoyer par morceaux), mais vous perdrez alors en clarté visuelle.
Je crains que sans un exemple concret, il n'y ait pas d'issue constructive.
Ça donne une image comme ça :
Et voici l'installateur de mt4 avec un poste de travailGMT+2.
Je m'attendais à voirTimeServer=2018.04.01 05:54:26
Ça donne une image comme ça :
Il fonctionne correctement.
Vous ne l'avez peut-être pas.
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
Probablement pas. Je ne l'ai probablement pas dans un terminal, je ne change jamais de cadre temporel en dessous de M15.OK, je vais y regarder de plus près.
Faites-le de cette façon
Je l'ai fait, ça n'a pas montré de conneries. Ce qui est déroutant, c'est que le décalage devrait probablement être -720.
P.S. Encore une fois, je sais que l'équipe +2 heures est écrite sur le site web, mais le robot ne le sait pas.
Si vous exécutez le conseiller expert sur un graphique comme celui-ci, il est peu probable qu'il obtienne le résultat de sortie requis : "Learn the current time server TimeServer()" Je n'ai pas bien compris, peut-être que je fais quelque chose de mal.
Les développeurs devraient peut-être implémenter cette fonction dans le terminal.