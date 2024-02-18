Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 75

Vitaly Muzichenko:

J'ai mis l'EA sur le graphique le samedi, mais l'EA peut obtenir l'heure du dernier tick, il est par exemple dans Market Watch 23:58, et mon heure locale est 04:45. L'heure du serveur, je ne la connais pas.

Ma question est la suivante : combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur (heure du terminal) ?

J'ai réfléchi pendant un moment. Il s'avère qu'il n'y a aucune différence lorsqu'un EA est attaché à un graphique. Tant qu'il n'y a pas de tic-tac réel, nous ne pouvons pas exécuter la partie de l'algorithme du programme qui utilise le temps réel du serveur.

Si des calculs sont nécessaires avant l'arrivée du tick, demandez ServerGMTOffset.

Ainsi, le problème peut être résolu même sans ServerTradeTime().

 
Ihor Herasko:

L'utilisateur ne connaît pas l'Offset du serveur, il ne le connaît pas.

Seules deux valeurs sont connues, et ces données ne suffisent pas à calculer"combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur(terminal)".

C'est une tâche très particulière et je ne vois pas de solution, comme vous.

 
Vitaly Muzichenko:

Ce n'est pas seulement une heure, c'est une date. C'est-à-dire la date et l'heure. Ainsi, l'opération arithmétique avec ces données donnera la différence en secondes, ce qui n'est pas difficile à traduire en jours, heures, minutes et secondes.

De plus, vous devez vérifier ce que TimeTradeServer affichera pendant les week-ends.

2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeCurrent() = 2018.03.29 14:59:54
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeLocal() = 2018.03.29 15:00:03
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeGMT() = 2018.03.29 12:00:03
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeGMTOffset() = -10800
2018.03.29 15:00:03.640 00 (EURUSD,H1)  TimeTradeServer() = 2018.03.29 15:00:03
Faites attention à l'écart entre l'heure du serveur et l'heure locale, puis à la correspondance exacte entre l'heure locale et l'heure estimée du serveur.
 
Pour le forex, vous pouvez refaire ce code à partir de quatre

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Caractéristiques du langage mql4, subtilités et astuces

fxsaber, 2018.03.29 14:32

#property strict

#define  HOUR 3600
#define  DAY (24 * HOUR)
#define  WEEK 7

datetime GetBarTime( const datetime time, const bool NextBar = false, string Symb = NULL, const ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_M1 )
{
  if (Symb == NULL)
    Symb = _Symbol;
    
  return(iTime(Symb, TimeFrame, iBarShift(Symb, TimeFrame, time) - (NextBar ? 1 : 0)));
}

datetime GetTimeDayOfWeek( const int Shift = 0, const ENUM_DAY_OF_WEEK Day = SUNDAY )
{
  const datetime Res = TimeCurrent() / DAY * DAY;
  
  return(Res - (((WEEK + (TimeDayOfWeek(Res) - Day)) % WEEK) + Shift * WEEK) * DAY);
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
int TimeServerGMTOffset( void )
{
  const datetime Sunday = GetTimeDayOfWeek();
  
  return(((int)MathRound((double)MathMin(Sunday - DAY - GetBarTime(Sunday), Sunday + DAY - GetBarTime(Sunday, true)) / HOUR) - 3) * HOUR);
}

// Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt
// Работает для FOREX-символов, когда M1-история доступна за ближайшую неделю
datetime TimeServerGMT( void )
{
  return(TimeCurrent() + TimeServerGMTOffset());
}
 
fxsaber:
Vous pouvez refaire ce code pour les forex

Merci, je vais regarder. Mais là encore, il existe des symboles non forex.

Ce qui n'est pas pratique, c'est que vous ne pouvez pas obtenir simplement et brièvement l'heure actuelle du serveur, à tout moment.

Alexey Viktorov:

Je l'ai imprimé de la même manière, mais comment l'utiliser le week-end. En général, les informations doivent être testées.

La tâche est minimale :"combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur (du terminal)".

if( TimeCurrent()<TimeServer()-60 ) Alert( "нет котировок более 1-й минуты" );
 
Vitaly Muzichenko:

Si le courtier n'a pas un seul symbole Forex, la question du caractère raisonnable se pose.

 
Vitaly Muzichenko:

Bien sûr, nous devons le vérifier, mais à en juger par la différence entre TimeCurrent et TimeTradeServer, nous pouvons supposer que la différence va s'accroître.

Veuillez me dire si l'heure du serveur MQ-demo est la même qu'à Moscou.

 
Alexey Viktorov:

Robo

Mon heure locale était 17:17:13

 

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading

Bugs, bugs, questions

fxsaber, 2017.05.19 22:35

TimeTradeServer peut renvoyer toutes sortes d'absurdités. Par exemple, une valeur inférieure à TimeCurrent. Cela annule complètement son application pratique.

Si je comprends bien l'idée, le TimeTradeServer doit calculer le temps écoulé après avoir reçu le TimeCurrent et ajouter cette différence, émulant en quelque sorte les futures valeurs du TimeCurrent.

Maintenant, après avoir exécuté le conseiller expert

#define  TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnInit()
{
  EventSetTimer(1);
}

void OnTimer()
{
  Comment(TOSTRING(TimeTradeServer()) + TOSTRING(TimeCurrent()));
}

vous pouvez voir n'importe quel non-sens.

Notez les dates.

 
fxsaber:

Et qui est à blâmer pour cela, le terminal, ou le DC avec les paramètres tordues ?

