J'ai mis l'EA sur le graphique le samedi, mais l'EA peut obtenir l'heure du dernier tick, il est par exemple dans Market Watch 23:58, et mon heure locale est 04:45. L'heure du serveur, je ne la connais pas.
Ma question est la suivante : combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur (heure du terminal) ?
J'ai réfléchi pendant un moment. Il s'avère qu'il n'y a aucune différence lorsqu'un EA est attaché à un graphique. Tant qu'il n'y a pas de tic-tac réel, nous ne pouvons pas exécuter la partie de l'algorithme du programme qui utilise le temps réel du serveur.
Si des calculs sont nécessaires avant l'arrivée du tick, demandez ServerGMTOffset.
Ainsi, le problème peut être résolu même sans ServerTradeTime().
L'utilisateur ne connaît pas l'Offset du serveur, il ne le connaît pas.
Seules deux valeurs sont connues, et ces données ne suffisent pas à calculer"combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur(terminal)".
C'est une tâche très particulière et je ne vois pas de solution, comme vous.
Ce n'est pas seulement une heure, c'est une date. C'est-à-dire la date et l'heure. Ainsi, l'opération arithmétique avec ces données donnera la différence en secondes, ce qui n'est pas difficile à traduire en jours, heures, minutes et secondes.
De plus, vous devez vérifier ce que TimeTradeServer affichera pendant les week-ends.Faites attention à l'écart entre l'heure du serveur et l'heure locale, puis à la correspondance exacte entre l'heure locale et l'heure estimée du serveur.
Merci, je vais regarder. Mais là encore, il existe des symboles non forex.
Ce qui n'est pas pratique, c'est que vous ne pouvez pas obtenir simplement et brièvement l'heure actuelle du serveur, à tout moment.
Je l'ai imprimé de la même manière, mais comment l'utiliser le week-end. En général, les informations doivent être testées.
La tâche est minimale :"combien de temps s'est écoulé entre le dernier tick et l'heure du serveur (du terminal)".
Si le courtier a au moins un symbole forex, il fonctionnera pour les autres.
Si le courtier n'a pas un seul symbole Forex, la question du caractère raisonnable se pose.
Bien sûr, nous devons le vérifier, mais à en juger par la différence entre TimeCurrent et TimeTradeServer, nous pouvons supposer que la différence va s'accroître.
Veuillez me dire si l'heure du serveur MQ-demo est la même qu'à Moscou.
Robo
Mon heure locale était 17:17:13
Maintenant, après avoir exécuté le conseiller expert
vous pouvez voir n'importe quel non-sens.
Notez les dates.
Et qui est à blâmer pour cela, le terminal, ou le DC avec les paramètres tordues ?