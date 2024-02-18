Caractéristiques du langage mql5, subtilités et techniques - page 78
J'ai supprimé une section arbitraire, de plusieurs jours, et j'ai exécuté une boucle, en partant de l'heure actuelle, dans l'historique, jusqu'à ce que je tombe sur un décalage incorrect.
Désolé pour le manque de code, je l'ai construit tout seul pour un cas particulier.
Je crains qu'il n'y ait pas d'aide constructive sans un exemple concret.
ZS J'étais curieux, alors j'ai lancé toutes les démos que j'avais sous la main. Aucune erreur.
Avez-vous regardé l'heure actuelle ou parcouru l'historique ?
J'ai peur que sans un exemple concret de la conception, cela ne fonctionne pas.
Malheureusement, je ne suis pas prêt à fournir un exemple reproductible pour le moment.
Regarder l'heure actuelle ou parcourir l'histoire ?
Actuel. Il n'a pas fait une vérification approfondie de l'historique.
Actuel. Il n'a pas fait une vérification approfondie de l'historique.
Pas besoin d'en faire une approfondie, il suffit de supprimer une partie de l'historique et de remonter en profondeur pour obtenir rapidement une réponse.
Je vais essayer de préparer un exemple à reproduire, mais plus tard.
Une étude approfondie n'est pas nécessaire, une simple suppression d'une partie de l'histoire et un cycle en profondeur donneront rapidement la réponse.
La méthode est basée sur l'analyse de la dernière et de la première barre de la semaine de négociation. Par conséquent, le fait de retirer des pièces ne devrait pas affecter le résultat.
Je vais essayer de préparer un exemple pour le reproduire mais plus tard.
Il sera intéressant de voir.
Pour le forex vous pouvez refaire ce code à partir de fours
Ce code ne fonctionne pas comme prévu.
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily : TimeServerGMT() = 2018.03.30 16:30:56
2018.03.30 18:31:01.788 170953 NZDCHF,Daily : TimeGMT() = 2018.03.30 16:31:01
Vous avez montré que le code a fonctionné parfaitement ! TimeServerGMT est identique à TimeGMT.
La fonction de TimeServerGMT() est de trouver l'heure GMT correspondant à l'heure de Market Watch.
Vous avez montré que le code a fonctionné parfaitement ! TimeServerGMT est identique à TimeGMT.
Je voudrais obtenir l'heure du serveur selon l'heure GMT.