L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 914
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'avoue que je pensais que les données étaient nulles, mais elles ne l'étaient pas. Il y a une certaine utilité à cela. S'il n'y a pas d'erreur de téléchargement. Il n'y a pas de piquage ou de duplication, c'est bien pour une sortie buy.......
C'est pour une sortie de vente...
Envoi du script. Ce n'est pas celui que j'utilise, mais j'en ai fait le mien, donc c'est un bon début... Bonne chance ! !!
Je me suis toujours interrogé sur ce forum. Je n'ai que des fichiers mq4 qui peuvent être publiés. Envoyez-moi un message. Je vous enverrai...
)))) en bref, vous dit ce que vous ne savez pas, que les résultats seront aléatoires avec cette approche. (à long terme)
et votre graphique à long terme montre que votre espérance globale est inférieure à zéro - exactement la même chose si vous entraîniez votre modèle sur toute la période, il est stupidement non robuste.
Essayez de l'additionner à nouveau dans votre tête.
Nous avons juste une vision différente du marché, vous pensez que les modèles à longue durée de vie existent, obtenir un modèle qui fonctionne sur une OM assez longue est comparable à une malchance. Je pense, au contraire, que le marché présente des périodes extrêmement réduites de modèles qui nécessitent la construction constante de modèles. La différence, c'est que vous n'êtes pas sûr qu'au bout d'un mois, il puisse gagner quelque chose que je suis sûr de gagner dans les deux prochains jours, sans gros drawdowns, mais pas sans erreurs...
Donc, faites un testeur virtuel et recycler toutes les heures, et vous verrez que cela ne fonctionne pas à long terme ;))
J'avoue que je pensais que les données étaient nulles, mais elles ne l'étaient pas. Il y a une certaine utilité à cela. S'il n'y a pas d'erreur de téléchargement. Il n'y a pas de piquage ou de duplication, c'est bien pour une sortie buy.......
C'est pour une sortie de vente...
Envoi du script. Ce n'est pas celui que j'utilise, mais j'en ai fait le mien, alors c'est un bon début... Bonne chance ! !!
Je me suis toujours interrogé sur ce forum. Je n'ai que des fichiers mq4 qui peuvent être publiés. Envoyez-moi un message. Je vous l'enverrai...
Merci ! Très intéressant, je suis encore en train de terminer l'analyse manuelle, les résultats semblent correspondre - je les posterai plus tard pour comparaison. Mais, le prédicteur arr_DonProc est bon par idée, mais il coupe fortement les entrées quand il est vendu. Je devrais peut-être le compresser, pas 10 variantes mais 3 ?
Merci pour le texte, je vais maintenant écrire en personne.
Cependant, je pense que le fichier n'est pas supprimé, mais simplement non attaché - vous pouvez le zipper et il sera parfait.
Nous avons simplement une vision différente du marché. Vous pensez que les schémas à longue durée de vie existent et que faire fonctionner un schéma sur une période suffisamment longue est comparable à être malchanceux. Je pense, au contraire, que le marché présente des périodes extrêmement réduites de modèles qui nécessitent la construction constante de modèles. La différence, c'est que vous ne savez pas avec certitude qu'au bout d'un mois, il pourra augmenter par rapport à ce que je suis sûr de gagner dans les deux prochains jours, sans gros drawdowns, mais pas sans erreurs...
Entraînement pendant un mois - minimum, eh bien, ce serait plus de 2-3 mois. Test - 1-2 mois - tout à fait suffisant.
Si c'est moins, il s'avère que nous essayons de deviner la table de multiplication, en ne connaissant les réponses qu'à une petite partie de celle-ci. Il est clair que nous ne le devinerons pas pour la plupart).
Donc faites un testeur virtuel et ré-entraînez vous toutes les heures, et vous verrez que ça ne marche pas à long terme ;))
Il n'y a pas besoin de faire des histoires. Je travaille en mode online, alors vous verrez......
Un mois de formation est un minimum, il serait bon d'avoir 2-3 mois. Un test - 1-2 mois - est suffisant.
Si c'est moins, il s'avère que nous essayons de deviner la table de multiplication, en ne connaissant les réponses qu'à une petite partie de celle-ci. Il est clair que, pour la plupart, nous ne devinerons pas).
Je dis que la qualité du modèle diminue considérablement, et que le modèle est donc adéquat pour le marché actuel. Le modèle peut réussir à faire 5 à 10 transactions rentables pendant quelques jours sans trop d'erreurs. Mais le modèle en sait beaucoup plus sur le marché actuel que le marché lui-même (bien sûr sous condition). Déplacer vers une plus vieille unité de temps c'est tout, voici l'horloge et ne me donne pas la paix avec le dernier signal pour vendre. Je pense qu'il partira quand personne ne l'attend sur le marché maintenant.....
Arrêtez de voler mes modèles :)
Allez... a vu mon marché et l'a volé... Ok... Je ne suis pas gourmand...
Bien... Je ne négocie qu'un seul instrument et c'est la livre. Je me demande comment les gens font sur plusieurs à la fois...
Quelle est l'heure d'ouverture, quelle est la vôtre ?
Cela n'a pas vraiment d'importance si nous avons tous les deux des élans :-)