L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2160
Merci pour cette évaluation flatteuse.
Vous êtes un maître dans l'art d'éluder les réponses.
Alors, que voulez-vous suggérer ?
(gloussements) Ok.
Pour prouver quelque chose, il faut montrer quelque chose.
Je vais ouvrir un signal de non-abonnement lundi. Alors nous parlerons.
Comparez.
Personne ne dit que vous avez tort.
changer les entrées de votre système et voir le résultat
Au fait, je suis aussi intéressé.
La réalité est que vous ne savez pas quel est le bruit pour votre TS.
donc en changeant les filtres, vous ne faites que changer le TS.
Je vous suggère de fermer ce fil avec le traitement des signaux numériques qui n'est pas du tout adapté aux marchés financiers.
Cela vous semble-t-il convaincant ?
Les mots de l'administrateur :
https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042
non. Mais cela semble convaincant.https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
OK
Le problème de la décomposition en série de Fourier est que le problème est résolu de front, c'est-à-dire avec du bruit.
il doit d'abord être filtré, puis décomposé.
puis appliquer un coefficient à chaque fréquence, ou un prédicteur, comme il est d'usage ici
et ensuite le remettre ensemble
le résultat sera intéressant
En fait, si quelqu'un ne le sait pas, il s'agit du filtre EMA( moyenne mobileexponentielle ) :
.
ok
oui, bienvenue dans l'apprentissage automatique
Maxim, MO est DSP (traitement numérique du signal)
Il est donc inutile d'en débattre.
ok
Vous en avez assez de ces bêtises de radio amateur ((
Cela ne fonctionne pas pour le marché, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais.