L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2160

Nouveau commentaire
 
Aleksey Vyazmikin:

Merci pour cette évaluation flatteuse.

Vous êtes un maître dans l'art d'éluder les réponses.

Alors, que voulez-vous suggérer ?

(gloussements) Ok.

Pour prouver quelque chose, il faut montrer quelque chose.

Je vais ouvrir un signal de non-abonnement lundi. Alors nous parlerons.

[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:

Comparez.

Personne ne dit que vous avez tort.

changer les entrées de votre système et voir le résultat

Au fait, je suis aussi intéressé.

La réalité est que vous ne savez pas quel est le bruit pour votre TS.

donc en changeant les filtres, vous ne faites que changer le TS.

Je vous suggère de fermer ce fil avec le traitement des signaux numériques qui n'est pas du tout adapté aux marchés financiers.

 
Maxim Dmitrievsky:

la réalité est que vous ne savez pas quel est le bruit pour votre tc

donc, changez les filtres, vous changez juste le TS.

Je vous suggère de fermer le sujet de conneries qu'est le traitement des signaux numériques, qui ne convient pas du tout aux marchés financiers.

Cela vous semble-t-il convaincant ?

Les mots de l'administrateur :

https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042

Помогите разобраться с Фурье
Помогите разобраться с Фурье
  • 2006.10.05
  • www.mql5.com
Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то...
[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:

Cela vous convaincra-t-il ?

Les mots de l'administrateur :

https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page2#comment_2962042

non. Mais cela semble convaincant.

https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102
Помогите разобраться с Фурье
Помогите разобраться с Фурье
  • 2006.12.20
  • www.mql5.com
Попытался воспользоваться «Библиотекой функций быстрого преобразования Фурье FFT» ('Библиотека функций быстрого преобразования фурье FFT'), что-то...
 
Maxim Dmitrievsky:

Non. Maintenant, ça semble convaincant.

https://www.mql5.com/ru/forum/101311/page8#comment_2962102

OK

Le problème de la décomposition en série de Fourier est que le problème est résolu de front, c'est-à-dire avec du bruit.

il doit d'abord être filtré, puis décomposé.

puis appliquer un coefficient à chaque fréquence, ou un prédicteur, comme il est d'usage ici

et ensuite le remettre ensemble

le résultat sera intéressant

[Supprimé]  

En fait, si quelqu'un ne le sait pas, il s'agit du filtre EMA( moyenne mobileexponentielle ) :

.

[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:

ok

Le problème de la décomposition en série de Fourier est que le problème est résolu de front, c'est-à-dire avec le bruit

il doit d'abord être filtré et ensuite décomposé

puis appliquer un coefficient à chaque fréquence, ou un prédicteur, comme il est d'usage ici

et ensuite le remettre ensemble

le résultat est intéressant

oui, bienvenue dans l'apprentissage automatique

 
Maxim Dmitrievsky:

Oui, bienvenue dans l'apprentissage automatique.

Maxim, MO est DSP (traitement numérique du signal)

Il est donc inutile d'en débattre.

[Supprimé]  
Renat Akhtyamov:
Maxim, le MoD est le COC.

Ne sois pas si ridicule.

 
Renat Akhtyamov:

ok

Le problème de la décomposition en série de Fourier est que le problème est résolu de front, c'est-à-dire avec le bruit

il doit d'abord être filtré et ensuite décomposé

puis appliquer un coefficient à chaque fréquence, ou un prédicteur, comme il est d'usage ici

et ensuite le remettre ensemble

le résultat sera intéressant

Vous en avez assez de ces bêtises de radio amateur ((

Cela ne fonctionne pas pour le marché, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais.

1...215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167...3399
Nouveau commentaire