Maxim Dmitrievsky:

J'ai besoin d'une fonction efficace qui place la propagation dans l'espace des caractéristiques.

vous pouvez essayer ceci

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

puis utiliser close_diff pour calculer l'objectif, ou échantillonner une transaction aléatoire.

Je suis en train de scier la cible et ça ressemble à ça

Aleksey Vyazmikin:

Pourquoi donner une évaluation aux "gens du forum", quel est le but de cette tâche ?

Je suis impressionné par votre capacité à travailler vers un objectif. De telles personnes peuvent toujours trouver leur place dans une équipe. Le caractère collectif de l'entreprise prime sur l'individu.

Il est possible de créer un groupe de travail pour une tâche sérieuse.

welimorn:

vous pouvez essayer ceci

puis utiliser close_diff pour calculer l'objectif, ou échantillonner une transaction aléatoire.

Je viens de voir la cible et j'ai compris comme ça

Cool ! Je vais essayer, merci.

C'est comme ça que je voulais le faire.

 
Maxim Dmitrievsky:

Cool ! Je vais essayer, merci.

C'est ce que je voulais faire.

erreur ci-dessus, nous devons ajouter l'écart :

 close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)+sp)/(prices_cl- prices_op))

et maintenant les deux classes semblent être regroupées))


welimorn:

erreur ci-dessus, vous devez ajouter l'écart :

et maintenant les deux classes semblent être regroupées))


Je suis presque endormi maintenant... Je verrai plus tard. Eh bien, si ça ne marche pas, il y a une autre option stimulante, je la décrirai plus tard, si j'y arrive.
 
Maxim Dmitrievsky:

Vous devez travailler avec des densités d'étalement pour chaque groupe d'étiquettes. Je ne vois pas d'autres options pour l'instant, seulement la variante hardcore.

avec des densités changeantes et trouver des points entre

les différences d'accélération... les accélérations manuelles ne sont pas significatives

 
Maxim Dmitrievsky:
Je suis presque endormi... Je verrai plus tard. Si ça ne marche pas, il y a une autre option compliquée, je la décrirai plus tard, si j'y arrive.

tu dois dormir la nuit)))) avec ce fuseau horaire))))

 
Uladzimir Izerski:

Je suis impressionné par votre capacité à travailler vers un objectif. De telles personnes peuvent toujours trouver leur place dans une équipe. Le caractère collectif de l'entreprise prime sur l'individu.

Il est possible de créer un groupe de travail pour une tâche sérieuse.

Merci pour cette évaluation flatteuse.

Vous êtes un maître dans l'art d'éluder les réponses.

Alors, que voulez-vous suggérer ?

 
Valeriy Yastremskiy:

J'ai été en première année en 73 et il était dans l'armée..... considérer... pères et enfants livre éternel)))))

Tu penses que c'est une question d'âge ?

J'ai remarqué que de nos jours, les retraités ne s'assoient plus dehors pour bavarder comme avant...

Aleksey Vyazmikin:

Merci pour cette évaluation flatteuse.

Vous êtes un maître dans l'art d'éluder les réponses.

Alors, qu'avez-vous à offrir ?

Apparemment le même que le letton.
