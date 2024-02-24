L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 892
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
C'est à peu près la condition d'entrée de base
Super, maintenant mettez ces signaux sur le graphique. Même la livre dollar si cela ne vous dérange pas..... il suffit de montrer les flèches à quel endroit les signaux apparaissent....
Super, maintenant mets ces signaux sur le graphique. Même la livre dollar si cela ne vous dérange pas..... il suffit de montrer les flèches où les signaux apparaissent....
Voici les transactions échangées
Voici les transactions échangées.
Très bien, les échanges commerciaux ne semblent pas bons, pour être honnête. Pouvez-vous mettre tout cela dans un indicateur de flèche pour qu'il vous montre une flèche pour entrer ? Exactement la stratégie de base. Parce que son objectif principal est le moment dans le temps. Faites un indicateur, je pense que c'est 5 secondes, si vous avez des codes prêts à l'emploi. En attente de.... Je n'ai pas besoin de vous envoyer l'indicateur, vous le voyez simplement sur le graphique. Regarde juste...
Bien, super, les échanges que vous avez fait ne sont pas super pour être honnête. Pouvez-vous mettre tout cela dans un indicateur de flèche pour qu'il vous montre une flèche pour entrer ??? Exactement la stratégie de base. Parce que son objectif principal est le moment dans le temps. Faites un indicateur, je pense que c'est 5 secondes, si vous avez des codes prêts à l'emploi. En attente de.... Je n'ai pas besoin de vous envoyer l'indicateur, vous le voyez simplement sur le graphique. Juste pour voir...
Si vous ne connaissez pas le signal de base, vous obtiendrez toujours une entrée et cela ne vous donnera rien.
J'explique que vous ne pouvez pas simplement jeter les flèches sur le signal de base, car il y aura toujours une entrée et cela ne fera rien.
Que voulez-vous dire par toujours ???? Ne discutez pas avec le professeur... Ils disent do.... Lorsque cet indicateur avec des signaux apparaît. Ensuite, vous analyserez si elle est vraie ou fausse. C'est ainsi que fonctionnent tous les TS de classification. Si quoi que ce soit. Mais pour classer quelque chose, il faut l'avoir. J'ai une stratégie de base de contre-tendance. Le meilleur moment pour l'analyse est le moment POSSIBLE du retournement du marché, ce que font toutes les stratégies de contre-tendance. Après tout, la plus grande tendance commence par un petit repli... Les ténèbres... Ne discutez pas... Faites une flèche indicatrice...
Qu'est-ce que cela signifie toujours ???? Ne discutez pas avec le professeur... Ils disent do.... Lorsque cet indicateur avec des signaux apparaît. Vous analyserez ensuite si elle est vraie ou fausse. C'est ainsi que fonctionnent tous les TS de classification. Si quoi que ce soit. Mais pour classer quelque chose, il faut l'avoir. J'ai une stratégie de base de contre-tendance. Le meilleur moment pour l'analyse est le moment POSSIBLE du retournement du marché, ce que font toutes les stratégies de contre-tendance. Après tout, la plus grande tendance commence par un petit repli... Les ténèbres... Ne discutez pas... faites un indicateur de flèche...
Je vous ai montré le code - toujours, cela signifie que si le prix est supérieur à 50% et inférieur au niveau du canal de Doncian, alors achetez, et vice versa, et ce sera toujours sous la forme d'un indicateur, mais sous la forme d'un EA il y aura une condition supplémentaire - si une transaction est ouverte, alors n'entrez pas sur le marché jusqu'à ce qu'elle soit fermée.
J'ai montré le code - toujours, cela signifie que si le prix est au-dessus de 50% et en dessous du niveau spécifié dans le canal de Doncian, alors entrez pour acheter, et vendez le contraire, et ce sera toujours sous la forme d'un indicateur, et sous la forme d'un EA il y aura une autre condition - si un commerce est ouvert alors n'entrez pas sur le marché jusqu'à ce qu'il soit fermé.
Ici, nous avons les premières erreurs... Ok, alors définissons le moment du franchissement de la marque de bas en haut - signal d'achat, de haut en bas - signal de vente. Mais seulement sur une barre. Nous ne laissons que le moment du passage de la marque 50. J'espère que cela se produit dans une seule barre ?
En fait, d'après votre règle, une fois que le prix atteint 50% du bas vers le haut, il atteint simultanément le bas de ce niveau. Il suffira donc de franchir la barre des 50% de bas en haut pour acheter. Au contraire au contraire.... Que pensez-vous de ce plan ?
Dans le deuxième article, la génétique et l'énumération d'un tas de paramètres sont remplacées par un seul vecteur de valeurs (entrées de la forêt, prédicteurs), et les sorties sont sélectionnées en fonction du nombre maximal de transactions rentables. Il est possible d'introduire d'autres critères, en corrigeant la fonction de récompense (notamment DD, Sharp Ratio, tout ce que vous voulez).
L'algorithme optimise toute stratégie avec une très haute qualité en seulement quelques passages dans l'optimiseur (généralement 5) (contrairement à l'AG et, a fortiori, à la force brute). Dans l'exemple donné dans l'article, il s'agit de secondes. De plus, l'augmentation du nombre de prédicteurs n'augmente pratiquement pas le nombre de passes d'optimisation. Je recommande de tester votre Ligue des Stratégies dans un autre fil. En outre, vous pouvez imaginer des algorithmes d'optimisation encore plus efficaces pour la ligue, sur la base de l'approche proposée. L'optimiseur régulier peut être écarté comme obsolète, surtout sans validation croisée (Wolf-forward), et il perd (au moins) en vitesse plusieurs fois, et en qualité n'est pas meilleur. Si nous remplaçons la forêt par NS avec kfold, nous obtenons l'analogue de wolf-forward, et très rapide. Mais jusqu'à présent, les mains n'y sont pas parvenues.
L'information mutuelle est une mesure de l'entropie entre la variable cible et les prédicteurs, comme vous l'avez montré dans l'image sous forme de tableau de l'importance des prédicteurs. Mais vous pouvez simplement utiliser l'élimination récursive des fonctions dans lasas, et surveiller les erreurs. S'il est nécessaire de trier et d'éliminer les prédicteurs non informatifs. (déchiffrage google)
upd
Max, tu es surpuissant. Ta d'abord formuler tes pensées, jusqu'à la fin, et ensuite les envoyer à la branche. J'en ai marre de corriger... Je continue de penser qu'on m'a répondu...
Max, tu l'as. Formulez d'abord vos pensées jusqu'au bout, puis envoyez-les à la branche. J'en ai marre de corriger... Je continue à penser qu'on m'a répondu...
je ne te parlais pas du tout) les pensées vont plus vite que je ne peux écrire
tout cela pourrait être fait sous la forme d'un article, mais je suis trop paresseux pour l'instant