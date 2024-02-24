L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 778
Mon CT s'est déroulé comme suit :
C'est bien.
Mais vaut-il la peine de vendre sur une tendance à la hausse, par exemple ?
Il manque à votre TS le plus simple des indicateurs de tendance (au moins deux points MA sur la période MN1) pour éviter les trades inutiles (risqués).
Alexander, j'ai compris il y a longtemps que votre TS achète avec un pullback et vend à partir du rebond.
Regardez la précision et la rapidité des entrées et des sorties, Rena. Ça me fout la trouille. La sorcellerie... Où est Wizard, au fait ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un hochet et une crécelle... Toutes ces chamailleries. C'est comme ça que la magie peut s'échapper. Non ?
L'accord est génial, elle sera du bon côté quoi qu'il arrive.Donnez-lui le temps de "s'habituer à l'environnement".
Il m'a montré aujourd'hui. Les gars normaux l'essaient en silence. Les mendiants gémissent. Fastidieux.
Donnez à Doc les formules de transformation, avec des exemples. Demandez-lui de pomper 10 ans de tics. Testez-les pendant trois ou cinq ans...
Oui, lui et moi avons travaillé ensemble en privé. C'est un génie.
Je vais vous donner mes cinq centimes. Retour d'information sur la ligne bleue. Oui OUI j'étais en surentraînement aujourd'hui...
Tout est bon, mais le dernier signal a été un peu décevant :-(
Ou alors soustraire du delta cumulé lui-même le MA du delta cumulé.
Il y aura alors une déviation.
Tu dis la vérité... Merci, j'avais le sentiment qu'il y avait une erreur, maintenant c'est une autre affaire...
c'est ce qu'on ressent.
il y en aura simplement beaucoup, c'est-à-dire plus de
En fait, c'est l'un des signes que le TS est adapté au marché...
Je crois que tout mouvement de marché doit avoir une prémisse. Il n'y a pas de mouvement de marché non fondé. Même le plat doit être basé sur la condition préalable.
Notre tâche consiste donc à évaluer correctement ces conditions préalables avant le début du mouvement..... IMHO naturellement....
L'une des options consiste à évaluer le marché aux moments du signal CONTROL des stratégies de tendance. Qu'il s'agisse d'un vrai renversement ou d'un faux un....
Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps.
Je suis allée à la station de transfusion sanguine pour la première fois et j'ai eu très peur, on m'a mise sur le divan. Alors une infirmière dit à l'autre. Regardez son nom de famille (le seul du pays, d'ailleurs) : pas Russe, pas Russean.....
Et je suis allongée là, je me dis : "C'est encore rouge", et je me dis : "Oh, c'est encore rouge."
Toute la salle, les donneurs et les infirmières étaient en train de rire.......