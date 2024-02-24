L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 771
N'y a-t-il pas de sources pour les plus ? Vous pouvez donc les copier et les coller, puis vous débrouiller au fur et à mesure.
En C++ ? Il est fort possible que tout soit écrit en Python, la bibliothèque de statsmodel. Jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à le comprendre. Je n'ai pas compris l'intérêt de récupérer un tableau pour le déboguer.
Je peux abandonner tout cela pour l'instant.
Qui peut donner des conseils sur le classement de la gamme de prix, le meilleur type de réseau ou autre chose ?
Et aussi sur R et Python. Par exemple, comment tester un réseau neuronal ? Envoyez un devis et recevez les poids du réseau. Ou utilisez-vous un script pour établir une connexion ?
Si vous le faites par le biais d'un classeur, l'optimisation doit prendre beaucoup de temps.
Oui, mais je ne l'ai pas trouvé moi-même.
mais je suis tombé surhttp://www.forexmt4.com/mt_yahoo/ARIMA.mq4.
essayez
Il y a une sorte de puce qui en résulte)
Il y a un peu de fleabagger dans le résultat).
Ouais, ça ne s'affiche pas correctement... vieux code, apparemment.
Ce n'est qu'après avoir passé en revue toutes les théories et les clips que je suis arrivé à la conclusion qu'une seule et même chose, comme un verset mémorisé, est dite comme des perroquets.
Exactement. Des centaines d'articles sur Internet sur Arima, et partout - "trouver l'autocorrélation et l'autorégression", puis une douzaine d'images, et immédiatement la réponse avec trois paramètres sans aucune explication. Dans 10 % des articles, ils peuvent même mentionner l'existence d'une saisonnalité.
J'ai pris une photo du fil suivant, vitalement -
Cher Maître, vous êtes un merveilleux magicien. Je comprends que Maximka, qui est défoncée, ne comprend pas...
le sens des messages, perdant souvent le fil... mais toi ! Misha, je n'ai rien suggéré, j'ai seulement demandé...
Votre Majesté de me montrer quelques photos, c'est tout !))) hilarant....
Je ne l'ai pas fait moi-même, les gars du post ci-dessus ont posté une photo sur mes données en utilisant votre méthode. En quelque sorte...
Eh bien, habitué à aborder les choses sérieusement) Par conséquent, je veux comprendre comment les choses fonctionnent. J'en ai assez des théories, je n'y comprends pas grand-chose de toute façon, elles sont toutes dans une "langue d'oiseau". Ils le font probablement exprès, pour que personne ne comprenne rien. Ils ne demandent donc pas comment le faire en pratique, car ils ne le savent pas eux-mêmes.
Eh bien, à bien des égards, vous avez raison. La théorie est aussi différente de la pratique que 0 est différent de 100. C'est-à-dire qu'elle est diamétralement opposée. Une fois que vous avez étudié la théorie et que vous passez à la pratique, vous commencez à vous demander quelle est l'ampleur de la différence.
Je suis un praticien. Ma tâche consiste à gagner de l'argent sur le marché, et non à prouver que telle ou telle approche est la bonne. Ou pour me prouver que cette méthode est la meilleure pour moi. Je suis prêt à accepter toute méthode qui apporte du profit. Car ma tâche est de GAGNER de l'argent, et non de tourner éternellement en réseau, en échafaudage, en mpeli, etc., en étant convaincu et déçu par ces ou ces méthodes.
Fixez-vous un objectif pour commencer à gagner de l'argent et commencez à en gagner uniquement grâce à lui.....
Lorsque j'ai écrit la première version du robot, j'ai été très surpris de voir pourquoi des transactions étaient sautées, etc. Si vous la comparez à la dernière version, la différence est significative. Et tfu,tfu,tfu maintenant il semble faire tous les échanges que l'IA exige de lui. Je vous conseille donc de passer de la recherche théorique au trading pratique avec un dépôt minimal et un risque minimal mais avec de l'argent réel et vous comprendrez à quel point la partie théorique de l'étude est différente du trading pratique.....
P.S. En théorie, les réalisations ne vous rapporteront pas d'argent. Seulement le commerce pratique et seulement ça...
Eh bien, c'est justement ça... pensées à haute voix... inspiré par....