L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 779
Je reçois un dollar de moins chaque semaine grâce à cette branche et sans tenir compte du travail et du plaisir dans cette branche... Funny !!!!
L'essentiel est de ne pas s'épuiser. Bonne chance dans le commerce.
En fait, c'est l'un des signes que le TS est adapté au marché...
Je crois que tout mouvement de marché doit avoir une prémisse. Il n'y a pas de mouvement déraisonnable du marché. Même le plat doit être basé sur la condition préalable.
Notre tâche consiste donc à évaluer correctement ces conditions préalables avant le début du mouvement..... IMHO naturellement....
L'une des options consiste à évaluer le marché aux moments du signal CONTROL des stratégies de tendance. Qu'il s'agisse d'un vrai retournement ou d'un faux, .....
Tu as raison, Mish.
Tu n'es pas le seul à y penser.
Il est difficile de trouver la réponse, car aucun négociant ne peut examiner tous les autres terminaux.Et en 2008, les DC ont été brûlés, car il n'y a pas non plus assez d'informations à l'intérieur d'un DC...
Il est difficile de trouver la réponse, car aucun des traders ne peut regarder tous les autres terminaux.Et en 2008, ils ont également brûlé les DC, car il n'y a probablement pas assez d'informations à l'intérieur d'un DC non plus.
Seules les informations provenant d'un échange réel peuvent vous donner un avantage d'un demi pour cent sur les autres. Parfois, c'est suffisant.... Dans les situations difficiles...
1ère version du bot RL
L'auto-formation est cool, au moins tu n'as pas à ramasser la cible.
La moitié droite est hors service. C'est le résultat de ce que le QB a suggéré pour OOS.
La moitié droite est hors service. C'est le résultat de ce qui a été suggéré pour OOS dans KB.
Je te le dirai plus tard, je ne l'ai pas encore compris :)
très cool !
Comment ça, tu n'as pas à le ramasser ? Sait-il que le maître veut faire des bénéfices ? Ou peut-être le maître veut-il un prélèvement minimum ? C'est quoi la télépathie ici ?
:D
Et il obtient la stratégie optimale sur les 10 premières parties, ensuite il n'y a pas d'amélioration significative
1ère partie avec une politique aléatoire, et souvent seule elle est négative, puis converge immédiatement vers l'optimum... je ne comprends toujours pas pourquoi si rapidement, probablement juste l'algorithme ainsi récupéré
Il manque quelque chose dans ces photos - le test de l'avant (et probablement pas par accident ;) ).
Tout programmeur de première année peut construire un tel graphique dans le backtest.
Ces photos montrent exactement ce qui a été écrit.
je n'ai aucune idée sur les étudiants de première année, apparemment les étudiants locaux n'ont même pas atteint la 1èreJ'ai montré exactement ce que l'ennuyeux Vizard a montré hier, puis j'ai eu peur et j'ai supprimé...