L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 774
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
YOOOOOOOOOOOOOOO ! Donc personne ne m'a dit comment calculer la vraisemblance et l'AIC. Mais je l'ai fait et le calcul est le même que celui de R.
Y a-t-il un 3.4.3 dans Microsoft ?
Pour LIME, merci.
C'est le cas. Mais mon MRO ne veut pas s'installer après avoir installé CUDA et cuDNN. Je n'ai pas trouvé la raison. C'est pourquoi j'utilise la version propre K 3.4.3, bien que la version 3.4.4 soit déjà sortie.
Le site est-il suspendu depuis une demi-heure ?
Vérifiez. Mais après avoir installé CUDA et cuDNN MRO, je ne veux pas l'installer. Je n'ai pas trouvé la raison. C'est pourquoi j'utilise pure K 3.4.3. Bien que la 3.4.4 soit déjà sortie.
Est-ce que le site a été suspendu pendant la dernière demi-heure ?
J'ai utilisé la version 3.4.4. DALEX est également disponible, je vais commencer par lui, il semble être plus simple que LIME.
J'ai un flux d'informations provenant deR-bloggers. Aujourd'hui, j'ai reçu une publicité pour DALEX, un paquet sur la sélection de l'importance des variables. J'ai essayé de l'installer - il ne s'installe pas pour mon R 3.4.2.
J'ai vraiment aimé l'idée.
Habituellement, l'importance de la variable est l'importance dans le sens de la fréquence à laquelle le prédicteur a été utilisé dans l'ajustement du modèle.
Mais DALEX utilise une idée différente : l'importance du prédicteur fait référence à l'impact de ce prédicteur sur le succès de la prédiction . Le modèle lui-même est traité comme une boîte noire
J'ai essayé de me souvenir de tous les paquets que j'ai utilisés et je n'arrive pas à me rappeler un paquet avec la même idée - l'impact de la prédiction.
Quelqu'un peut-il me donner un indice ?
Sujet intéressant a. J'utilise moi-même vtraet et j'en suis satisfait, mais il n'y a pas de limite à ce que je peux faire de plus. J'aimerais essayer de faire fonctionner Dalex sur mes données, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Peut-être que quelqu'un pourrait aider... Juste pour commencer...
"Host-Barine". L'offre est retirée. Et arrêtez déjà d'être amis...
.... Je veux essayer d'exécuter Dalex sur mes données, mais je ne sais pas comment faire. Peut-être que quelqu'un peut aider... Au moins, faites-moi commencer...
Je n'ai pas pu l'utiliser pendant une heure...
Je n'ai pas pu l'utiliser pendant une heure...
Une sorte de complication ????
"Host-Barine". Offre retirée. Et arrêtez déjà d'être amis...
Comme tu veux, Trickster. J'ai déjà rompu les liens d'amitié avec Maxim, mais seulement jusqu'à ce qu'il s'excuse en vers...... APPLIED !!!!
Consultez le site ....
Consultez le site ....